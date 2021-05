Andrea Sánchez Falcón: «Ojalá no nos pongan techo a las mujeres y podamos seguir»

Aún no lo he asimilado. Todo ha sido muy rápido. Nos pegamos toda la noche volando, llegamos muy pronto... Tras la final fue una locura, con la emoción a flor de piel, pero no lo hemos asimilado. No somos conscientes de lo que hemos conseguido. Fue una locura de fin de semana. Gracias al gran trabajo del equipo, que encaminamos rápido el partido, lo pudimos llevar mejor.

¿Durmió alguien en el avión?

Alguna lo intentó, pero entre la música y el dolor de cabeza, creo que nadie lo consiguió [Risas].

Ganaban a los 37 segundos y a los 36 minutos 0-4. ¿Creía lo que estaba viendo?

La verdad es que no. Sabíamos que teníamos un gran equipo, que íbamos muy preparadas, pero ni mucho menos esperábamos poder marcar tan pronto, encarrilar el partido tan rápido... Desde la primera a la última, hubiéramos firmado eso antes de empezar. Sabíamos a lo que salíamos, a ganar, pero ni mucho menos nos planteamos un partido que fuera así.

Usted no estaba la plantilla, pero ya conocía a muchas de sus compañeras tras su anterior etapa en el Barça. ¿Estaba muy herido este equipo después de lo que había pasado hace dos años frente al Lyon en su primera final?

Aquello fue un palo muy duro y sé que desde aquel día se propusieron llegar a otra final, dar la cara y volver a cumplir un sueño, pero de una mejor manera. Se ha cumplido con creces: llegas a otra final y la ganas. Eso lo firmaría todo el mundo. Y más con cómo lo hemos logrado. La otra vez les tocó recibir un duro golpe, pero salimos mentalizadas de que era una final, de que cada segundo importa y que hasta el último momento hay partido. Con el 0-4 yo seguía de los nervios en la grada hasta el minuto 89 [Risas].

¿Pensó alguna vez que aquella niña que salió de Arucas hasta la cantera del Barça iba a conseguir todo lo que ha logrado?

Jamás. Nunca pensé en poder disfrutar tanto del fútbol, de vivir tantos momentos bonitos y especiales. Se me hacía imposible creer que un día saldría de Canarias para jugar en el Barça y mucho menos disfrutar y conseguir todo lo que hemos conquistado. Pero tampoco imaginé ser parte de este crecimiento del fútbol femenino.

¿Le sorprende eso casi más?

Ninguna nos imaginamos que el fútbol femenino iba a crecer tan rápido. En estos años se ha subido de una manera increíble. Y ojalá sea así, que no nos pongan techo a las mujeres y sigamos creciendo. Ni en mis mejores sueños me esperaba disfrutar de este deporte a tal alto nivel, estar en tan grandes equipos. He disfrutado de las mejores jugadoras, tanto en clubes como en selección. Eso es con lo que me quedo.

¿Cuantos clichés quedan por romper en el fútbol femenino?

Muchos, queda muchísimo por hacer, mucho por crear y conseguir. Ganas y fuerzas no nos faltan y seguiremos peleando por ello. Vamos en buen camino, eso sí que lo creo.

Se habla mucho del presupuesto que maneja el Barça, pero casi todo es producto o de la cantera o nacional.

Si no me equivoco, solo hay cuatro extranjeras. Es verdad que sí, que tenemos más presupuesto y todo lo que se quiera decir, pero la apuesta ha sido por la cantera, por la captación, por las jugadoras nacionales, por gente que lleva muchos años aquí. El Barça apostó por valores y por las mismas que han hecho que se llegue hasta aquí. Sería muy fácil fichar a jugadoras de fuera, pero no, el Barça ha apostado por lo que han creado, por jugadoras que lo darán todo.

¿Cómo está a nivel personal?

Bien. Ha sido una montaña rusa esta temporada. Esta lesión ha sido un golpe duro, no me voy a engañar. Justo empezaba a sentirme bien otra vez, a disfrutar del fútbol y es como que te lo quitan de nuevo. Pero desde el primero al último del club me han ayudado desde el principio, me he sentido como una más. Y eso es de agradecer. En ningún momento te sientes distinta o fuera del equipo porque lo he vivido todo con ellas. De una manera diferente, pero con ellas. Ayuda mucho. Y conseguir estos títulos es una sobredosis para volver a disfrutar de este deporte, para volver a estar con ellas.

Hasta se permitió dar unos saltos a la pata coja...

[Risas] ¿Cómo para no? Espero que la semana que viene cuando me toque pasar revisión con el doctor no me eche la bronca, pero no se gana una Champions todos los días. Lo viví de la mejor manera que podía. En todas las fotos salgo esquivando compañeras. Lo viví al máximo dentro de mis posibilidades.

Se rompió el cruzado en 2017 de una rodilla. En 2019, la otra. Y ahora en 2021 otra vez al quirófano. ¿Cómo no desfallece? ¿De dónde se saca la fuerza para empezar otra vez desde cero?

Hay momentos en que te das por vencida. No voy a mentir porque es así. Ayer leía comentarios por las redes que decían que nunca perdía la sonrisa, pero claro que la he perdido. He tenido momentos muy duros, momentos de querer dejarlo, pero mis ganas de seguir luchando por esto, por darlo todo, es mayor que esos pensamientos. Y después la ayuda de mi familia, equipo, cuerpo técnico y médicos, que me animan a seguir en esos días de bajón y poder ver el vaso medio lleno. Claro que ha habido momentos de perder la sonrisa, pero son momentos. Luego piensas por lo que estás luchando e instantes como los de ayer hacen que todo merezcan la pena.

¿Incluso lo sufrido desde que se fue para ir al Barça siendo tan joven?

Lo compensa todo. Pones una balanza y siempre lo bueno gana a lo malo. La felicidad doblega a la tristeza. Este esfuerzo hace que todo valga más, que todo se multiplique. Salí de casa con 15 años y sé que en mi familia son felices viéndome feliz. Cuando hice videollamadas con ellos ayer, estaban más felices que yo y ese sentimiento es inexplicable.