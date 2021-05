El público volvió a la Ciudad Deportiva Gran Canaria

La vuelta del público a las gradas se convirtió, sin duda, en la mejor noticia que deparó la doble jornada de pista que se celebraba el pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva Gran Canaria, organizada por la Federación Insular de Gran Canaria. Los aficionados, en su mayoría familiares, quedaban acotados en la zona norte de la instalación de la capital grancanaria. Después de muchos meses sin poder seguir in situ las pruebas, disfrutaron de las actuaciones de los alrededor de 400 atletas, en representación de varios clubes de las Islas, mayormente locales. Cabe destacar el excelente comportamiento de todos ellos, respetando el protocolo sanitario.

Los deportistas afrontaban un programa compuesto por un total de 60 pruebas, en masculino y femenino. La más numerosa fue la cita de los 100 metros, con 14 series en hombres y 11 en mujeres.

En el lado negativo de la balanza en esta jornada de pista habría que colocar al viento. Este perjudicó bastante a los atletas, que soportaron rachas que llegaron a sobrepasar los siete metros por segundo, cuando el máximo permitido es de dos.

Esta rémora la sufrieron sobre todo los participantes en salto de pértiga, con el viento tirando el listón a cada momento. Un déficit con el que deben lidiar los saltadores competición tras competición a la hora de realizar un salto digno y sin problemas, con el gran esfuerzo de los jueces por mantener el listón sujetado hasta el ultimísimo momento.

En la jornada matutina de la cita que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva Gran Canaria destacaron los siguientes atletas: Óscar Monzón (Chikillos) en jabalina sub 23, con un tiro de 45,19 metros; Virginia Vega (UAVA) en 100 metros lisos absoluto, con 12.67 (+2.04); Ainara Quintana (UAVA) en 100 metros sub 20, con 12.60 (+4.5); Joanna Peña (UAVA) en el 400 metros sub 23, con 1.03.74; y Paula Luján (Tenerife CajaCanarias) en los 100 metros vallas, con 14.92 (+3.2). El equipo Almogrote de La Gomera ganaba el relevo 4x100 masculino con 45.42.

En el salto de longitud, tres atletas superaron los cinco metros, pero todas las marcas se lograban con un viento a favor mayor a lo permitido. Fueron María Hernández (Olimpus Tenerife), con 5,12 en sub 16 (+2.7); Natalia Herrera (CAI) con 5,24 en sub 23 (+4.6); y Rebeca Chirino (Almogrote), con 5,11 (+3.8) en absoluto.

Por la tarde siguió la competición con las categorías sub 12 y sub 14 en liza. En ambas se registró una gran participación y una mejoría en las marcas.