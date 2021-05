«La afición puede darnos el empujón que necesitamos»

Uno de los baluartes del equipo, la grancanaria Tiddara Trojaola, considera que «la afición nos dará ese empujón que nos puede hacer falta en un determinado momento para afrontar los partidos, así que estamos todas contentísimas con poder tener su apoyo».

La veterana extremo del Rocasa afirma que, en todo este tiempo de pandemia, han echado mucho de menos el calor de los aficionados en el pabellón: «Supone una alegría enorme su vuelta a la cancha. La verdad es que el no haber podido tener público durante casi toda esta temporada lo hemos notado bastante».

Mas allá del aspecto motivacional y ciñéndose al plano deportivo, Tiddara Trojaola apunta que la plantilla afronta su Copa «muy motivada y con mucha ilusión». A la hora de analizar el estado de forma del conjunto teldense, piensa que a pesar de las derrotas acumuladas no se ha dado una mala imagen: «Por los últimos resultados cosechados en Liga podría pensarse que el equipo no llega en su mejor momento, pero creo que no es así; realmente, salvo el último choque ante el Bera Bera, los otros partidos se han decidido por detalles pequeños; somos conscientes de los errores que hemos cometido y estamos trabajando a conciencia para poder corregirlos».

La extremo grancanaria señala que «hay mucho nivel en esta Copa de la Reina». «Creo que existe mucha igualdad entre todos los equipos, aunque a priori el Bera Bera parte como favorito, porque es el vigente campeón de Liga y porque llega en un gran estado de forma a la cita», añade.

Pero no duda en afirmar que también al Rocasa hay que tenerlo en cuenta de cara a la pelea por el título: «A nosotras se nos tiene que tener muy en cuenta, ya que el jugar en casa es un plus; estamos motivadas y con muchas ganas de hacer un gran papel delante de nuestra gente».

«Contamos con todas las opciones de llegar a la final, pero también somos conscientes de que, al igual que nosotras, el resto de participantes tienen posibilidades de hacerlo. La Copa de la Reina es un torneo muy difícil; este año hay un nivel altísimo y cualquier conjunto puede ganar a cualquier rival», manifestó Tiddara Trojaola.