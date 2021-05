El Rocasa se va de 'su' Copa (15-18)

Cuando el bocinazo señaló el final del partido en el Rita Hernández de Telde, ese ruido sentó como una puñalada en lo más profundo del orgullo del Rocasa Gran Canaria. Algo que, probablemente una década atrás, hubiera sido algo más banal para las grancanarias. ¿Caer en cuartos de la Copa de la Reina? Casi lo normal.

Pero lo que se tocó ayer en el corazón del Rocasa fue el honor de un equipo campeón. Un club que en los últimos años ha colmado sus vitrinas y que vio cómo ayer se colaron en su fiesta para darle un disgusto que costará digerir. Y eso duele más que perder. Porque el Aula Alimentos Valladolid abofeteó al equipo de Carlos Herrera para sacarlo del Rita Hernández de Telde a las primeras de cambio en un torneo que no entiende de pedigrí y que no da más oportunidades que una.

El Rocasa sucumbió ante el Aula Alimentos Valladolid (15-18) y se despidió de su 'Copa'. En la esquina, la celebración del sabe que ha hecho una machada; en el banquillo, unos rostros de pena más sentidos casi que una final. Desde las lágrimas de Haridian Rodríguez a la sudadera en la cabeza de María González; de la rabia de Sayna Mbengue, cara empapada, a la incredulidad de Tiddara Trojaola; de la mirada de Mela Falcón a la falta de respuestas de Carlos Herrera.

“¡Va, va, va!”, gritaba Carlos Herrera a viva voz desde la banda. Y eso que ni siquiera había pasado un minuto de partido. El Rocasa Gran Canaria no quería sustos, no quería dejarle al Aula Alimentos Valladolid creérselo. Igual por el sabor especial de la Copa de la Reina, de saberse anfitrión y saber que tenía que responder, le costó hasta afinar su brazo. Porque ni siquiera fue a la tercera: hasta el cuarto ataque no consiguió meter el balón en la portería.

A su favor, el camino conocido. Sin defender el Rocasa no es nadie. Menos en un torneo sin red como la Copa. Se afanó en asfixiar al Aula, al que le costaba dar con la llave del 6-0 de las amarillas, hasta que todo se empezó a abrir para los dos lados. Ahí empezó el reparto de cachetones, al campo abierto, donde el Valladolid se encontraba fino (4-4, min. 10).

Hasta que Silvia Navarro, ese paracaídas que lo sostiene casi todo, levantó una tregua bajo su portería (6-4, min. 12). Delante, el Rocasa intentaba hacer daño en el pivote, con todo el juego cargado en la espalda de Haridian Rodríguez. El balón no llegaba a los extremos, Gomes y Mbengue andaban agarrotadas y a las de Herrera le costaba un mundo hacer gol.

El empate simbolizó el enredo del Rocasa (6-6, min.15), liado entre pérdidas y una falta de norte preocupante. El asunto se empantanó más. Sin soluciones en el frente, más que entregarse a Navarro y a que el Valladolid sufriera algún despiste atrás –cosa que no tenía pinta de pasar–, el equipo de Las Remudas se vio por detrás. La coyuntura no fue momentánea y se complicó del todo: el Aula tomó una ventaja de dos goles, que pronto se convirtieron en tres (6-9, min.22). O reaccionaba ya o el asunto se iba a poner negro.

Sayna Mbengue cortó un parcial de 0-5 y una sequía de más de seis minutos sin marcar para que el Rocasa espabilara. Pero hacía falta más, mucho más para arreglar aquel nudo que tenía en el cuello. Y lo consiguió gracias al ritmo de Mizuki Hosoe, que le puso al Rocasa una marcha más en el eje central. Ahí estuvo el cambio del equipo de Carlos Herrera que mostró una cara más agresiva en ataque.

Sin ser tan previsible, el Rocasa consiguió empezar a darle bocados a la renta del Aula Alimentos Valladolid. Y si no se fue por delante al descanso fue por la aparición de Lulu Guerra, que negó a Tiddara Trojaola en la última acción de la primera mitad para dejar una segunda parte de vértigo (10-10).

Sí acertó la extremo de San Bartolomé de Tirajana para piner por delante a las suyas en el primer balón que le cayó en sus manos para abrir el acto final (11-10). El Rocasa había sacado la cabeza del agua y ya tenía otro color. Respiraba para encontrar su mejor defensa, pero todavía le faltaba conseguir una fluidez notable en ataque.

Mientras, sobrevivía, que no era poco, en un partido donde el marcador era espeso. En los primeros diez minutos de la segunda parte, el parcial era pírrico: 2-1 para el Rocasa (12-11, min. 40). Demasiado peligroso. Sobre todo cuando pasan pocas cosas, como el caso. Tan poco que una simple acción puede dar mucho de sí.

Como cuando María Gomes, en un error absurdo ,encontró una exclusión que le dio alas al Aula para revolcar el marcador: el 12-14 se clavó en el Rita Hernández como una puñalada. Un fallo a enmendar que ya no podía hacer en el otro lado XXX que estrelló un siete metros en la cara de Ana Belén Palomino. Roja y a la grada.

Pero ni con esas el Rocasa consiguió volver a domar el electrónico. Cada vez quedaba menos tiempos y las de Carlos Herrera seguían incapaces de afinar. Si el balón no se iba a larguero, aparecía Lulu Guerra; si el balón no se escurría, se marchaba fuera. Empató (14-14 y 15-15, min 50 y 52), pero ni eso calmó al Rocasa

El acceso a semifinales estaba en un pañuelo. Como si nunca se hubiera visto en otra igual, el Rocasa siguió maniatado, nervioso y contraído. Con una menos, entró en los últimos cinco minutos un gol abajo (15-16). El drama se olía. Más cuando el Aula consiguió dos goles de renta con tres minutos por jugar.