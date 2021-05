El gran día de Yeremy para hacer historia en Europa

“Si te soy sincero, claro que me sorprende todo lo que ha hecho este año. No por lo que está consiguiendo, porque siempre he creído en él, pero sí con la velocidad y rapidez con la que lo ha hecho”. Es la confesión de uno de los padres más nerviosos del mundo hoy. “Aunque creo que la ilusión supera a la tensión, pero cuando te pones a pensar que está a un partido de conseguir la Europa League, la cosa cambia”, cuenta Chiqui Pino, padre de Yeremy, atacante del Villarreal que se juega esta noche el título europeo frente al todopoderoso Manchester United.