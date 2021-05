Yeremy: «Pogba impone, pero después dije: me lo como»

Tiene la voz ronca. Es la misma del que duerme poco, igual que la de cualquiera que trasnocha, que estira la madrugada hasta que sale el sol. «Estoy cansado, estoy cansado. Bueno, estoy ‘reventao’», contesta con un hilo de voz casi indetectable. Para él la temporada no acabó en Gdansk, como para muchos de sus compañeros. El miércoles, Yeremy Pino (Las Palmas de Gran Canaria, 2002) levantó el título de la Europa League tras tumbar al Manchester United en una tanda de penaltis agónica; ayer, casi sin tiempo para saborear en título en Villarreal, puso rumbo a su próxima parada: la Eurocopa sub 21. «Llegué a las diez y me fui a las doce... No tuve tiempo de nada», sentencia.

Todo en una semana «de locos» para el joven futbolista de La Feria, que ha hecho historia con el Villarreal al conquistar el primer título europeo de la entidad en los casi 100 años del club. «La verdad es que no puedo estar más contento. Conseguir ganar una Europa League es algo que no te esperas conseguir con 18 años, ni mucho menos. Menos todavía cuando es tu primer año en el primer equipo. Así que no puedo estar más contento», argumenta.

Dos décadas atrás

Y es que su precocidad es un récord. Con 18 años y 218 días, el atacante grancanario dejó atrás una marca que tenía casi dos décadas de vigencia. En 2002 el delantero neerlandés Robin van Persie logró el título europeo con el Feyenoord cuando tenía 18 años y 275 días. Fue el delantero, máximo goleador de la historia de la selección neerlandesa, fue el más joven en hacerlo hasta Yeremy. «Son cosas que ni te planteas, pero se dio así y encantado. Es todo un orgullo y una ilusión. Es la muestra de que todo lo que sueñas puedes conseguirlo», apunta.

Metas que se planteó desde que salió del equipo cadete C de la UD Las Palmas en 2017. En el equipo de Suso Ruano brilló, como en la Fase Final del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas con Canarias. El Villarreal ganó en la puja al FC Barcelona y Yeremy hizo las maletas hasta Castellón. Allí, en apenas cuatro temporadas, ha explotado todo su talento para formar parte de un equipo que será recordado para siempre en la localidad.

«Los suelos se cumplen» , repite Yeremi Pino, criado antes en el vivero del Barrio Atlántico y del Huracán. Para la final, Unai Emery, técnico del Villarreal, apostó por su fútbol por delante de otras opciones con más rango en la plantilla. Yeremy siempre creyó en sus posibilidades. «Venía de jugar tres partidos seguidos, a un nivel bueno la verdad. Me decía a mí mismo que tenía opciones, que podía estar de inicio y entré. Nos lo dijo antes del partido», cuenta Yeremy.

Muchos ‘diablos rojos’

Y el partido, más que brillo, le obligó a fajarse para dejar hasta la última gota de sudor sobre el césped. «Tuve que trabajar, porque cómo atacaban los tíos estos», cuenta entre risas Yeremy. Ese carácter risueño no se lo quitan la falta de horas de descanso. «Es que son un equipazo. Miras lo que tiene el United, con Cavani, Shaw, Bruno Fernandes, Rashford... Al principio estaba un poco ‘cagao’, en el calentamiento, porque ves a un tío como Pogba e impone, después me dije: me lo como, me lo como», apunta el grancanario entre risas.

El Villarreal aguantó el empate hasta el final de los 90 minutos, sobrevivió a la prórroga y se metió en los penaltis. Yeremy fue sustituido en el minuto 77 de partido y se ahorró pasar por ese trago. «No sabía ni qué hacer. Estaba más nervioso... Decía que no iba a mirar, pero miraba, después me volvía hacia arriba, no sabía ni qué hacer», cuenta. El momento crítico no llegó para él cuando Gero Rulli, portero del ‘submarino’, se dispuso a tirar el penalti. «El que más nervioso me puso fue Albiol», afirma con una carcajada.

Y después la liberación. «Fue una sensación única, ver a todo el equipo corriendo, a la afición loca. El club se lo merecía, el equipo, el míster, todos... Nos fuimos locos, ver a mis padres en la grada y a mi hermana, que los tenía localizados en la grada... Es que fue una sensación que no se puede explicar», comenta.

El abrazo con sus padres, por el protocolo de la UEFA ante la pandemia, no llegó hasta que se reencontraron ayer ya en casa. Apenas unas horas antes de salir a Madrid con la selección sub 21. La vida sigue igual de rápida para él. «Todo ha sido muy inesperado este año. El camino ha sido increíble. Desde el debut a la final. Se me ha pasado volando. He tenido la suerte de contar con minutos, con la confianza del míster y de poder sentirme cómodo en el campo», añade el grancanario. El próximo paso: jugar la Champions League el año que viene con su equipo. «Si todo va bien, espero que sea así», cuenta con prudencia.

La segunda fase de la Eurocopa sub 21, donde ya debutó esta temporada Yeremy Pino, arranca el próximo lunes 31 de mayo, con el partido de cuartos de final entre España y Croacia en Maribor (Eslovenia). «Voy con ilusión y motivación, con poder hacer algo importante. Si lo conseguimos es bueno para el fútbol español, para el grupo y para cada uno. Este torneo te da nombre, te da galones y experiencia, que siempre es bueno para un jugador», apunta.

Ese es el último sueño de Yeremy, el niño que se fue de La Feria para volver a casa como un hombre con la copa de la Europa League bajo el brazo. Y quién sabe si con algo más antes de que empiece el verano. De momento, ya ha firmado un año para no olvidar. «A veces, los sueños se cumplen», repite. Los suyos están en ello.