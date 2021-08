El pívot español Pau Gasol, que anunció el final de su trayectoria en la selección española de baloncesto tras su eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al caer contra Estados Unidos (81-95), dejó una puerta abierta a continuar jugando en el baloncesto de clubes al confirmar que no lo tiene decidido.

"Ya veremos si me retiro o no, eso lo decidiré mas adelante, de momento tengo que ir digiriendo todo lo que estoy viviendo", señaló el mayor de los hermanos Gasol, después de que ambos anunciaran el final de su etapa en el equipo nacional este martes.

Pau Gasol explicó que la selección tiene "una importancia enorme" en su trayectoria deportiva. "No se concibe mi carrera sin mi participación, compromiso y recorrido con la selección española, me ha hecho sentir cosas, vivir momentos tan especiales, únicos e irrepetibles, eso me quedará para siempre", aseguró.

El interior dijo estar "aún asimilando" lo vivido en los últimos días y aseguró que no se arrepiente de la decisión de no volver a jugar con España.

"En ningún momento me he arrepentido o repensado la decisión, estaba más que tomada y asimilada antes de los Juegos. Poder llegar a los Juegos ha sido extraordinario. Me hubiera gustado acabar mejor, por mí y por mis compañeros, el equipo, la afición y el país, pero no ha podido ser, no hemos tenido la suerte necesaria para poder estar arriba, pero eso no quita la satisfacción, el orgullo y la felicidad de haber estado aquí y haber luchado", explicó.

Según Gasol, que coincidiera su despedida del equipo nacional con la de su hermano Marc no era algo premeditado.

"La despedida en familia no es que fuera algo planeado, Marc también dio sus sentimientos ayer, yo ya lo tenía decidido, Marc tenía que tomar su decisión, pero sí que es un momento difícil porque el baloncesto nos ha dado tanto que es un momento muy emotivo, pero hay que entender que en la vida todo tiene su periodo, sus etapas que acaban", sentenció.

Pau Gasol fue elegido este miércoles como miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, con 1.888 votos a su candidatura, la más votada, por delante de la ciclista polaca Maja Martyna Wloszczowska (1.674 votos), la nadadora italiana Federica Pellegrini (1.658) y el esgrimista japonés Yuki Ota (1.616).