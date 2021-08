El Villarreal CF anunció este lunes haber alcanzado un acuerdo de renovación con el delantero Gerard Moreno para ampliar su vinculación con el club amarillo hasta junio de 2027.

De este modo, el 'Submarino Amarillo' premia la campaña del atacante catalán, que la pasada temporada fue capaz de anotar 30 goles entre todas las competiciones, uno de ellos en la final de la Liga Europa que conquistó el conjunto castellonense ante el Manchester United.

El de Santa Perpètua de Mogoda, de 29 años, llegó a la cantera del Villarreal en verano de 2010, cuando recaló en el Juvenil A y debutó con el primer equipo en 2012 en Segunda División. Luego, fue traspasado al Espanyol en la campaña 2015-2016 y regresó al Villarreal en la 2018-2019 marcando desde entonces 63 goles en 131 encuentros.

"Siempre me ha gustado defender este escudo y este club, que, para mí, es muy grande. Muchas gracias al presidente Fernando Roig, a José Manuel Llaneza y a Fernando Roig Negueroles porque, desde que llegué con 18 años, siempre me han mostrado la confianza y el cariño que me tienen, que es recíproco. También he notado siempre el apoyo y el cariño que me tiene la afición", señaló Gerard Moreno en declaraciones recogidas por la web del club.

El delantero internacional mostró su deseo de "poder vivir alegrías como la de la temporada pasada", empezando por la Supercopa de Europa del próximo miércoles. "En dos días tenemos otra final y ojalá poder traerles la Supercopa también aquí", sentenció.