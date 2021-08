El jugador español Carlos Cabezas ha anunciado este martes su retirada del baloncesto profesional, cerrando una larga y exitosa carrera que le llevó a proclamarse campeón mundial y europeo con la selección española.

"Algún día tenía que llegar y, aunque he intentado retrasarlo lo máximo posible, en la vida todo se termina. Hoy anuncio mi retirada como jugador de baloncesto profesional. Dejo de jugar a este deporte que me ha dado tanto y al que tanto he de agradecer", anunció Cabezas ante la prensa en el Martín Carpena.

El base, de 40 años, jugaba en Uruguay desde 2019. Antes de colgar las botas, vivirá una emotiva despedida con el club de su tierra. "El Unicaja me ha propuesto que juegue mi último partido con la camiseta verde y cerrar así un ciclo en mi carrera con un colofón tremendo", anunció sobre su duelo de despedida, que disputará el próximo viernes en el amistoso contra el Real Madrid (20.00 horas) dentro del Torneo Costa del Sol. Tras el partido, el Unicaja retirará su dorsal '10', que quedará colgado en lo alto del pabellón.

Cabezas era el penúltimo integrante de los 'juniors de oro' que seguía en activo y ahora solo se mantiene Pau Gasol, quien todavía no ha anunciado su futuro y cuya continuidad en el Barça sigue siendo una incógnita.

El base andaluz comenzó su andadura en la élite en el Unicaja y durante más de dos décadas al máximo nivel también vistió las camisetas de Khimki, Baskonia, Fuenlabrada o Murcia. Con la selección española jugó un total de 78 partidos en la absoluta y se colgó tres medallas: sendos oros en el Mundial 2006 y el Eurobasket 2009 y una plata en el Eurobasket 2007.