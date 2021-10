Paula Heredia, campeona de 'twirling' y gitana que rompe barreras

"En mi humilde opinión en los medios sacan solo lo malo de los gitanos y luego es normal que nos vean como a unos malos. Los gitanos son los 'folloneros', los problemáticos, pero luego no sacan las cosas buenas que hacen los gitanos", sentencia Paula, mientras su familia asiente. Uno de los tatuajes que lleva se lo dedicó a su madre y los otros tienen ecos religiosos. "Todo de Dios, soy una chica de Dios".

Le da coraje cuando dice que hace 'twirling' y le preguntan si hace 'twerking'. Nada que ver con el perreo. "El 'twirling' es como gimnasia rítmica pero con un bastón. Implica danza y acrobacia acompañado con un bastón. Lo practico desde los cuatro años. He sido campeona de España, de Cataluña y en el Europeo de Eslovenia en 2019 fui oro en categoría de equipo [formaciones de 5 a 7 bailarinas] y bronce en grupo [de a 10 a 12]".

Paula muestra la misma decisión al hablar que con el bastón de 'twirling'. "Por ser gitana no tienes que tener ningún límite, ni tabú ni nada. Puedes ser gitana y respetar nuestras costumbres y nuestras leyes pero a la hora de hacer lo que te gusta, tus metas, tus propósitos, eso no tiene que limitar para nada. Tú tienes que cumplir tus sueños, metas, propósitos, todo lo que tengas en tu corazón. Ya seas gitana o gitano", sentencia.

Sara Giménez, presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, decía que "en la élite del deporte español los gitanos no tienen la representación que correspondería. Ni en la élite de otros muchos ámbitos profesionales". No solo están infrarrepresentados en el mundo del deporte, sino que algunos no lo exponen abiertamente por miedo al estigma. No es el caso de Paula, que luce con orgullo su condición de gitana tanto en el ámbito deportivo como educativo.

"No me he sentido discriminada jamás. En el 'twirling' soy una más y mis compañeras están muy orgullosas de tener a una gitana que haga deporte. En clase también soy la única gitana en mi ciclo actual, igual que también lo era en el ciclo de grado medio anterior. Tampoco hay chavales gitanos. Pero allí estoy yo, la Paula Heredia".

"Me dieron la vida"

La población gitana mayor de 16 años que ha completado los estudios de ESO o superiores pasó del 5% en 2005 al 17% en 2018, aunque sigue lejos del 80% de la población general. Paula contó para lograrlo con el empujón del Plan Integral de Pueblo Gitano en Catalunya. "El Plan Integral me ayudó porque necesitaba refuerzo de mates y castellano para recuperar un trimestre de la ESO. Y luego me iban preguntando cómo seguía y que me gustaría hacer luego. Les dije que me quería apuntar al Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (CAFEMN) pero que al ser un centro privado no me podía permitir ese dinero. Ellos me dieron la opción de pagar el curso, el material del cole, me dieron la vida. Sin ellos no habría podido hacer el grado de deporte de CAFEMN ni tampoco el grado superior ni nada".

Entrena lunes, miércoles, jueves, viernes tres horas cada día y los domingos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. "No todo el mundo lo hace y muchas niñas han tenido que dejarlo por la disciplina que comporta compatibilizar deporte y estudios pero el que quiere puede. Es cuestión de organizarte todo muy bien y estudiar en cualquier despiste". Cuando acabe el ciclo formativo quiere estudiar INEF, ya sea para ser profesora de educación física o para adentrarse más en el deporte y ser algo más que entrenadora personal.

El deporte le cambió la vida y cree que se la podría cambiar a mucha gente. "Con todo el respeto y la humildad, a la mujer gitana no le dan el suficiente valor como al de un hombre, no hay igualdad. Está para casarse, criar hijos, estar en casa, barrer y fregar. Los hombres pueden salir de fiesta y hacer deporte, pero en una mujer no está bien visto. Pero aquí está la nueva generación del pueblo gitano. La juventud del pueblo gitano se tiene que animar a hacer deporte, porque el deporte es una cosa muy sana, porque es un estilo de vida muy diferente y te cambia la vida. Tanto psicológicamente como físicamente. Una vía de escape si tienes mucha rabia dentro".

El 'twirling' ha sido su refugio para encontrar el equilibrio y combatir situaciones estresantes como la que vive ahora. Su madre, que estuvo a punto de morir cuando Paula tenía tres meses, se operará la semana que viene de cáncer. Una situación que ha unido a la familia, que acuden también para arropar a Paula en esta entrevista.

El sueño olímpico

Sabe que es una modalidad deportiva poco conocida y minoritaria, por eso le gustaría que recibiera un espaldarazo olímpico como han recibido el 'break dance', que estará presente en los próximos Juegos de París. "El 'twirling' lleva muchísimos años Europeos y Mundiales pero no hay manera que se dé a luz. Es muy sacrificado, requiere mucha disciplina, es como la gimnasia rítmica, muy a rajatabla, y nos merecemos tener un propósito, una meta, una ilusión para superarnos. Que no tengas la sensación de que quedas primera, te dan el trofeo del Decathlon y ya está. Nos gastamos un pastizal en 'maillots', zapatillas, bastones, viajes, hoteles, fichas y todo ¿para qué? ¿Para una copita o un diplomita y para tu casa?".