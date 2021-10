El Real Madrid se juega su futuro en la Champions League en Kiev. Mañana los de Carlo Ancelotti visitan al Shakhtar Donetsk. Han viajado 22 jugadores, sin Hazard, con Marcelo y Mendy, y con la necesidad de ganar después del batacazo ante el Sheriff de Tiraspol. En sala de prensa de la previa, Ancelotti ha hablado del sistema. "Si no hemos mostrado una clara identidad algo ha pasado. He intentado a veces defender con 4-4-2 y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Este equipo tiene que jugar 4-3-3. No hay otra manera. El equipo está preparado y motivado", ha dicho el técnico transalpino.