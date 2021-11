Laia Palau ha recibido este lunes un homenaje tras anunciar su despedida de la selección española de baloncesto. La catalana dice adiós con increíble palmarés: tres medallas de oro en Europeos, una medalla de plata olímpica, una medalla de plata Mundial, una medalla de plata europea, dos bronces mundiales, cuatro bronces europeos en 314 partidos como internacional. "Me retiró de la selección. Lo digo ya. Con ilusión. Toda esta semana ha habido una disputa interna sobre lo que tenía que decir porque cuando tengo que explicar cosas bien, pero si es de mí, me cuesta más", ha afirmado Palau, emocionada. "La FEB es la casa del baloncesto. Donde se cuece, se construye... Mi casa durante 20 años. Gracias por el respeto y el cariño que me habéis demostrado siempre. No sería quien soy sin haber jugado a la selección".

En el acto ha estado Jorge Garbajosa, presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que ha dedicado unas palabras para apreciar el gran trabajo de la gran capitana. "Eres la persona perfecta para el proyecto del femenino. Me has servido para entender lo que debe ser el baloncesto femenino. Tienes una personalidad arrolladora, inteligente. Eres una persona muy importante en mi vida. Te vas pero no te vas nunca. Te quiero cerca: la mejor maestra cerca de vosotras".

La gran capitana dice adiós a los 42 años con 1.839 puntos (5,9 de media), 684 rebotes (2,2) y 838 asistencias (2,7) en la Selección Española.

Palau da el relevo a Silvia Domínguez como capitana de la selección, y ahora tendrá tiempo para centrarse en su 'Calixta', la furgoneta en la que se escapa cada verano para viajar y liberar su mente. En el acto aprovechó para dar las gracias a su familia ("mi red del trapecista"), a sus compañeras y a la federación. "Gracias por haberme dado tanto, no podía imaginarme esto. Gracias a todos y a la vida", concluyó.