Igor Bellido, un triatleta de 19 años sin límite

Igor Bellido es su nombre. Tiene 19 años y es sevillano, aunque ahora vive como deportista becado en la residencia Blume de Madrid. Y no todos los días un deportista español se proclama campeón del mundo, como él hizo, como uno de los más firmes valores de futuro del triatlón, el sábado 6 de noviembre en Quarteira (Portugal). "Cuando decidí atacar en la transición de carrera a pie no sabía que iba el primero. Vi delante la bici que precede siempre al que va líder y me dije ‘si llevo ahí la bicicleta es que no tengo a nadie por delante’. No sabía que el triatleta estadounidense que supuestamente me precedía se había caído en el tramo de ciclismo". Sin nadie más rápido que él obtuvo el título mundial en categoría júnior.