Luis Enrique se mostró aliviado por la victoria de España en Grecia (0-1) que, combinada con la inesperada derrota de Suecia en Georgia (2-0), han situado al combinado español a un empate de estar en el Mundial de Catar 2022 por la vía directa.

"Estoy más happy que ayer" empezó bromeando el técnico asturiano en los micrófonos de RTVE: "En la situación que estábamos, estos dos resultados nos han venido muy bien. Pero nos hemos centrado en nuestro partido y ha sido tan difícil como habíamos previsto. Aún así, creo que hemos merecido la victoria".

El seleccionador español reconoció que esta vez su equipo no había completado un partido brillante en lo que se refiere al espectáculo: "Gustar es una palabra difícil cuando hay tanta tensión y la obligación de conseguir un buen resultado fuera de casa, pero los jugadores han estado bien en cuanto a actitud y a trasladar sobre el terreno de juego lo que habíamos planteado. Estos partidos cuestan siempre, pero hemos sido ambiciosos. Si vemos los partidos de Grecia en casa vemos que es un equipo muy mejorado del que jugó en España y hemos logrado neutraliazar su fútbol".

No especulará ante Suecia

Luis Enrique se mostró convencido de que España no fallará el domingo ante Suecia y estará en el próximo Mundial de Catar 2022. De hecho, al combinado español le basta el empate para certificar su pase como primera de grupo: "Lo creía cuando íbamos segundos y lo sigo creyendo ahora que vamos primeros. Nos medimos a una Suecia que ha hecho un gran torneo y que defiende muy bien. Están obligados a ganar y tendrán que jugar más al ataque, pero nosotros no vamos a cometer el error de pensar que el empate nos vale y vamos a salir a ganar como hacemos en todos los partidos. No tiene ningun sentido cambiar, aunque esta manera de jugar puede beneficiar al rival. Después de dar la vuelta a la clasificación espero que La Cartuja sea el jugador número 12".

El técnico asturiano tranquilizó al barcelonismo sobre el estado físico de Gavi, que tuvo que ser sustituido tras recibir un fuerte golpe en la cara: "Ha recibido un golpe en el ojo. Gavi es una bestia parda. Decía que veía doble, pero que quería seguir. Se le ha hinchado un poco y no podía ver bien del todo, pero en el banquillo ya estaba bien".

El seleccionador español acabó explicando su apuesta por dos delanteros centros: "He pensado que iba a ser un partido en el que tendríamos el balón y meter dos delanteros contra una defensa de cinco me ha parecido que era lo ideal". Sobre el debut de Raúl de Tomás, explicó que "le conocemos todos y me ha gustado lo que he visto durante los entrnamientos. Su actitud ha sido perfecta y he decidido meter artillería. Además, debutar con este rendimiento...".

Luis Enrique se congratuló de haberse ganado la confianza de la afición con el juego desplegado por sus pupilos: "Sería muy injusto que la gente no confiara en este grupo de jugadores. Después de la Eurocopa, la UEFA Nations League y la fase de clasificación que hemos hecho, solo recibimos apoyo, gracias a nuestro rendimiento. Ser profesional de fútbol significa superar obstáculos y este grupo de jugadors lo ha conseguido. Hemos revertido la situación gracias a su esfuerzo".

Recordó el partido de Dinamarca que selló la clasificación para el Mundial de Estados Unidos en el que fue protagonista como jugador: "No recuerdo un partido en que la afición convirtiera el ambiente en un infierno como aquel día. Eso espero de La Cartuja. El factor campo es clave".