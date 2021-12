El Real Madrid abre brecha en el liderato de la Liga, pero lo hace después de ganar un partido que no perdió por la esterilidad rematadora de un Athletic que en lugar de zarpazos da caricias (1-0). Los de Marcelino desperdiciaron cuatro ocasiones clarísimas, mientras los blancos sacaron petróleo de un gol de Benzema. Ancelotti tiene que darle una vuelta a su plan para la temporada.

Carletto es un entrenador particular. Maneja el vestuario con "mano blanda", apuesta por la naturalidad y la ironía para eludir las polémicas, y desconfía de las rotaciones porque prefiere no tocar lo que funciona. Eso ha provocado que el Real Madrid tenga un once que se recita de memoria, salvo matices puntuales. Courtois no se negocia en portería con Militao y Alaba en el eje. A Modric, Kroos y Casemiro no hace falta que les diga nada y arriba Benzema y Vinicius son intocables. Da igual rival, competición o contexto. El técnico mantiene su once para que gane confianza y en marzo ya se preocupará de gestionar el cansancio. Pero eso condiciona el ritmo del equipo, con un trivote que pide a gritos piernas nuevas con Valverde o Camavinga.

Ante el Athletic solo metió a Lucas por un tocado Carvajal. Y a diferencia del partido del Sevilla, los blancos sometieron a unos timoratos leones de inicio. A los 6 minutos Benzema fue agarrado nítidamente por Núñez en un remate, pero ni el árbitro ni el VAR lo estimaron punible. Los madridistas tenían chispa y la pelota basculaba con velocidad complicando a los de Marcelino.

Mal Alaba y peor Militao

Pero el Madrid se desenchufó atrás con tres fallos increíbles. A los 22 minutos el error de cada partido de Militao, que tiene la inquietante costumbre de perder de vista la pelota, casi es aprovechado por Williams. Disgusto que se repitió un minuto después, con otro balón a la espalda de los centrales que provocó una 'cantada' de Alaba que de nuevo desperdició Williams. Y tres minutos más tarde Raúl García remataba solo en el área pequeña de cabeza, salvando Courtois. Tres fallos grotescos de Alaba y Militao, por quienes apuesta Carletto dejando a su central más fiable, Nacho, en el banquillo. Sin embargo, el Athletic perdonó la vida... y el fútbol es inexorable, especialmente en el Bernabéu. A los 40 minutos una jugada coral del ataque local concluyó con un mal disparo de Modric que Benzema se encontró por el camino y remachó a la red. Perdonó el Athletic, marcó el Madrid. Ley del fútbol.

Comenzó la segunda parte con un aviso de Zárraga. Presentaba más cuajo el Athletic arriesgando al adelantar la defensa, lo que le permitía robar más arriba. Y el Madrid, agazapado por cansancio, esperaba su oportunidad para cerrar un partido abierto. Pudo hacerlo Kroos, pero le faltó que su disparo se enroscase un poco más. Y casi empatan Dani García, en una llegada desde atrás, y Núñez, en otro error de marcaje clamoroso de la zaga blanca. La ida y vuelta no hacía ninguna gracia a Ancelotti, ni al Bernabéu. Marcelino, por contra, olía sangre y afilaba el equipo con la entrada de Nico Williams y Sancet. Carletto daba consistencia al equipo con Rodrygo y Valverde, ante los intrascendentes Asensio y Modric.

Courtois, salvador

Courtois salvó a los blancos con otra parada milagrosa, momento en que Ancelotti decidió blindar a su equipo con la entrada de Camavinga y Nacho. Sancet perdonaba otra ocasión clarísima y evidenciaba por qué este Athletic es uno de los equipos con menos gol de la Liga. Cuatro oportunidades clamorosas desperdició en el Bernabéu, lo que le condenó ante un Real Madrid que da síntomas de agotamiento en la medular y de falta de contundencia de su ruinosa defensa. Pese a ello, los blancos son líderes muy destacados, con siete puntos sobre Real Sociedad y Atlético (un partido menos), ocho sobre el Sevilla (un partido menos) y trece sobre el Barcelona (un partido menos).

1 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Nacho, m.80), Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Modric (Valverde, m.70), Kroos (Camavinga, m.80); Marco Asensio (Rodrygo, m.63), Vinicius y Benzema.

0 - Athletic Club: Unai Simón; Lekue (Óscar de Marcos, m.46), Nuñez, Yeray, Balenziaga; Zarraga, Vencedor (Nico Williams, m.63), Dani García, Iker Muniain (Berenguer, m.69); Raúl García (Oihan Sancet, m.69) e Iñaki Williams.

Goles: 1-0, m.40: Benzema.

Árbitro: Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego) amonestó a Modric (m.68) y Casemiro (m.78) por parte del Real Madrid. En el Athletic, a Zarraga (m.30), Lekue (m.43) e Iñaki Williams (m.78).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander, aplazado en su momento por las fechas CONMEBOL, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante la presencia de 33.727 espectadores.