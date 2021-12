Ferran Torres será el primer fichaje de invierno del Fútbol Club Barcelona. O el segundo si se considera anterior el de Dani Alves, que ha vuelto libre al Camp Nou, lleva un mes entrenándose con el grupo y jugó el amistoso ante el Boca Júniors, pero que será inscrito al mismo tiempo que Ferran Torres: el 3 de enero en cuanto se abran las puertas del mercado. Ninguno de los dos, por tanto, podrá estrenarse en la reapertura de la Liga el 2 de enero de Mallorca, donde Xavi tendrá problemas para confeccionar el once inicial.

El Barça ya tiene cerrado el acuerdo con Ferran Torres, delantero valenciano de 21 años de edad (Foios, 29 de febrero de 2000), que podría firmar por cinco temporadas, según algunas fuentes. Ese acuerdo también se extiende, a falta de confirmación oficial, con el Manchester City. El traspaso se cerraría por 55 millones de euros y 10 en variables. La operación queda pendiente solo de una cuestión: del beneplácito de la Liga de Fútbol Profesional.

Pendientes del límite salarial

El Barça supera en varios puntos el límite de masa salarial permitido, cuyo tope máximo es del 70% de los ingresos previstos para la temporada. Ese es el mayor problema de la entidad, no la liquidez, recuperada ya con el crédito de 595 millones concedido por la financiera Goldman Sachs. La LFP exige al Barça que reduzca el cupo de gastos de la plantilla para tramitar la ficha de Ferran Torres, que ha vuelto a entrenar con el City tras superar una fractura en el pie derecho mientras estaba en la disciplina de la selección española a principios de octubre. Se lesionó en la semifinal de la Nations League ante Italia. "Me sabe mal por el City y por Guardiola, me comuniqué con ellos para pedir perdón", dijo Luis Enrique.

Ferran solo ha permanecido una temporada y media en el City (de las cinco que firmó) a las órdenes de Pep Guardiola. Fue fichado del Valencia en el mercado veraniego de 2020 por 25 millones más 12 en variables, casi al mismo tiempo que el Barça apostaba por Francisco Trincao (23 millones más 8 en que se valoró a Abel Ruiz). El portugués aún ha durado menos en el Camp Nou, ya que fue al Wolverhapton este pasado verano.