La española Paula Badosa afirmó este miércoles que entiende las dos partes sobre los problemas de visado que experimentó a su llegada a Australia el serbio Novak Djokovic por no estar vacunado pero incidió en que prefería no ofrecer toda su opinión al respecto porque “todo lo que dices sobre ese tema se convierte en titular”.

“Entiendo a las dos partes. Yo me he vacunado. Estuve encerrada de cuarentena en este país y fue muy duro. Lo mío fue diferente porque fui positivo. Prefiero guardarme la opinión para mí”, aseguró en rueda de prensa después de su victoria en segunda ronda del Internacional de Sídney ante la local Ajla Tomljanovic.

“Conocía cómo jugaba ella y le quería demostrar que estaba por la labor de luchar hasta el final. Me he impuesto por ese plus de fuerza que tengo respecto a ella”, comentó.

Te puede interesar: Deportes La legislación actual impide a Djokovic jugar en Estados Unidos y Canadá

La gerundense, que sumó su segundo triunfo de 2022 tras su primera victoria frente a la letona Jelena Ostapenko, explicó también que su objetivo en estos torneos es “pasar el mayor tiempo posible en pista”. “Tengo que cansarme y sumar horas en pista. Es el principio de la temporada y tenemos energía para ello”, dijo la española nacida en Nueva York antes de recordar su positivo por covid-19 tras su llegada a Australia el año pasado.

“El año pasado fue muy duro para mí y ahora llegar aquí como top-10 quiere decir que me he reivindicado. Venir de otra manera me alegra mucho. Además, Australia es un sitio que es muy divertido jugar porque a la gente le gusta mucho el tenis”, concluyó.