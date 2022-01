Celebrando la vida de Unzué

"Me gustaría saber si podíais hacer un documental sobre la ELA". Todavía faltaban unos días para que Juan Carlos Unzué anunciara públicamente que padecía la enfermedad cuando llamó a la periodista Mónica Marchante. El sí ni se hizo esperar. Ni tampoco las primeras reuniones, grabaciones, viajes y sobre todo las ideas que el exportero y extécnico azulgrana iba dando al equipo de producción de Movistar+.

El jueves a las 10 de la noche se estrena en #Vamos ‘Vivir vale la pena’, que este martes verá la luz en un pase privado, en el hospital de Sant Pau, con la presencia de los entrenadores del Manchester City y Barça, Pep Guardiola y Xavi Hernández, así como la del seleccionador Luis Enrique que han querido arropar a Unzué.

A lo largo de una hora y 27 minutos el documental muestra la evolución de la enfermedad y sobre todo la naturalidad con la que el exfutbolista se enfrenta a su nueva vida sin perder nunca el optimismo. "Queríamos haberlo tenido listo coincidiendo con la Eurocopa del pasado verano pero sobre todo la pandemia nos obligó a ir retrasando poco a poco el estreno. Hasta octubre no pudimos grabar los últimos planos", cuenta Marchante la directora del reportaje.

"Cuando aprendes a morir, aprendes a vivir".

Y vivir vale mucho la pena.



Juan Carlos Unzué: jueves 27, #VivirValELApena pic.twitter.com/kRWcUKduZP — Informe+ por Movistar Plus+ (@InformePlus) 12 de enero de 2022

Unzué quería haberlo terminado en junio. Y en junio viajó, acompañado de las cámaras, hasta Sevilla porque no quería perderse el debut de su hijo Aitor como ayudante de su amigo Luis Enrique. Allí se reunió con viejos camaradas de su etapa sevillista con una cena a la que no faltaron antiguas leyendas del club como Monchi, Rafa Paz, Diego, Martagón... "Fue una oportunidad para que todos recordaran anécdotas de Maradona y Bilardo", recuerda Marchante entre risas.

Unzué comienza el documental asomado al balcón de un apartamento en Calella de Palafrugell, viaja al Camp Nou, a Tajonar, donde se formó como jugador de Osasuna, y también a los hospitales de Bellvitge y Sant Pau donde trabajan los médicos que lo tratan del ELA. "Y termina con una imagen muy impactante, con una bici, y que tiene que ver con la amistad, la familia y la música, con su filosofía de vida, y que será conmovedora para todo el que la vea", adelanta Marchante. La bici, el ciclismo era una de las pasiones de Unzué siguiendo la tradición familiar.

"En ’Vivir vale la pena’ hablan amigos como Guardiola, Xavi, Luis Enrique, su familia, como su hermano Eusebio y participa María, la mujer de Juan Carlos. Fue muy especial, y se ve en el documental, la visita que el matrimonio efectuó en Zaragoza cuando fueron a ver a Jorge, un chico que necesita el auxilio del respirador y habla a través de un ordenador".

Duro pero esperanzador

Es un documental duro pero esperanzador; amable, cargado de vida pero acompañado de lo que supone enfrentarse a la realidad de una enfermedad degenerativa que se llama ELA y que desgraciadamente no solo no tiene cura sino que los enfermos apenas disponen de ayuda para enfrentarse a ella. "El documental no pretende dulcificar la crudeza de la ELA sino que es como un escaparate que muestra como deteriora a un deportista, a una persona sana y fuerte hasta entonces", añade Marchante que ha trabajado a lo largo de un año y medio con un equipo formado por cinco cámaras y dos productores con la realización de Edgar Delgado que siempre trabajó al lado de Michael Robinson en sus inolvidables informes. La cita televisiva, este jueves por la noche.