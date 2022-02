El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, lamentó la derrota de su equipo en los cuartos de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao (1-0) al asegurar que el equipo está “dolido”, pero a la vez confió en que esto no “vaya a tener consecuencias” negativas en el devenir de la temporada. “Estamos dolidos porque en todas las competiciones tenemos que ganar. Hemos ganado la Supercopa, pero esta no. Tenemos otras dos competiciones en las que estamos bien posicionados. No creo que va a tener consecuencias esta derrota. La única es que esta derrota nos haga más fuertes. Sabíamos que iba a ser un partido complicado”, dijo en rueda de prensa. “El peor partido de la temporada, para nada. Uno complicado porque sabíamos que iba a ser así. Ganamos el partido de la Liga y fue complicado también. El partido estaba igualado hasta el último minuto”, añadió.

Ancelotti metió de inicio a los tres brasileños -Casemiro, Vinicius y Rodrygo- que llegaron a Madrid el miércoles a las 16:00 horas CET (-1 GMT) y solo usó dos cambios. “He hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio. El de Vinicius por cansancio. Me quedaban cambios, estaba pensando hacer cambios en la prórroga, pero desafortunadamente han marcado en el ultimo minuto y no tenia tiempo de meter a otros jugadores”, valoró. Así, Hazard, Bale y Jovic no participaron en el partido: ”No tengo nada que decir. ¿Por qué hablas de Bale, Hazard y Jovic? ¿Porqué no hablas de Ceballos o Carvajal? Si todos los que no han jugado tienen que estar castigados... no hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores”, contestó. Sobre un Vinicius que aguantó 60 minutos sobre el campo declaró que “ha dado lo que ha podido. Es verdad que lo han apretado mucho, pero esto es lo que pasa; no es nada nuevo”.

El técnico del Real Madrid achacó la derrota a las dificultades que se encontró su equipo a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. “No tenemos jugadores que tengan la calidad de Karim, que ayuda mucho a la posesión. El plan no ha cambiado. Hemos intentado, como en los partidos de antes, la salida de balón desde atrás. Nos han apretado mucho. No fuimos limpios, como si fue en los partidos anteriores, y provocó que no tuviéramos ocasiones claras”, analizó. Pero a partir de los 70 minutos teníamos el partido bajo control, ir a la prórroga podría haber sido una ventaja para nosotros por el desgaste físico alto que han tenido ellos”, completó. “No ha salido porque hemos jugado demasiado por fuera, deberíamos haber tenido el balón más por dentro. Cuando sacábamos el balón por banda, llegaba la presión”, apuntó.

Por su parte, Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, aseguró que les da “rabia” el caer eliminados ya que tenían “ilusión” en poder ganar un “trofeo importante” para ellos. “Nos da rabia. Teníamos ilusión. Era un trofeo importante para nosotros y solo nos queda seguir peleando por lo que queda”, comentó al acabar el encuentro. “No ha sido uno de nuestros mejores partidos. Nos ha costado encontrar ocasiones. Nos ha faltado estar un poco más finos y crearles más peligro. Hemos perdido en un campo muy complicado. Esto es fútbol. Con la cabeza alta porque queda mucho”, analizó sobre el partido.

Nacho se quejó de programar un partido en jueves cuando en la madrugada del martes al miércoles había jugadores de la CONMEBOL jugando con su selección, aunque no quiso que fuera una excusa. “Hemos tenido tres jugadores titulares hoy que han jugado hace menos de dos días, con un viaje largo y casi sin descansar. No vamos a poner excusas; mirar hacia adelante y pelear por lo que queda”, dijo.

Berenguer: "Hemos sido un equipo los 90 minutos"

Alex Berenguer, autor del gol que ha clasificado al Athletic Club, destacó que el conjunto bilbaíno ha sido "un equipo los 90 minutos" del encuentro. "Estoy muy contento sobre todo porque hemos hecho partido muy bueno. Al final es una gran victoria por eso, porque hemos sido un equipo los 90 minutos y al final hemos conseguido meter un gol", dijo el navarro en declaraciones a DAZN tras el final del choque. "Vamos partido a partido y el lunes tenemos partido contra el Espanyol", continuó un Berenguer que cree en partidos como el del Barcelona de la octavos de final y este de cuartos ante el Madrid es "una alegría inmensa de ver a toda la gente aplaudiendo y gritando" en La Catedral. "Seguimos así. El siguiente partido es contra Espanyol y tenemos que seguir en esta líneas de partidos buenísimos. Y en la Copa estamos ahí peleando por llegar a las finales, este año seguimos en la pelea de conseguir otra final", se congratuló.