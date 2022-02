“Solo el venir aquí ya era un sueño. Así que llegar a la final y encima hacerlo bien para tener un diploma es más que un sueño. Es brutal. He intentado usar la cabeza más que el corazón y he ido a asegurar, a hacer lo que sabía que podía hacer bien y me iba a dar el resultado que quería”. Así de feliz se ha mostrado en Pekín Javi Lliso tras quedar sexto en la final disputada en el Big Air olímpico y conseguir de este modo el primer diploma para la delegación española, en una madrugada en la que Queralt Castellet ha accedido a la final después de una buena actuación con su tabla de snowboard en el medio tubo (halfpipe).

¡Qué emoción! 🤩 #Beijing2022 #ElCorazónDeEspaña🇪🇸 pic.twitter.com/T9X7M6WqfS — Comité Olímpico Español (@COE_es) 9 de febrero de 2022 Con un discreto primer salto, pero dos grandes ejecuciones en el segundo y el tercero, Lliso alcanzó una puntuación total de 171.50 que le sirvió para conseguir el diploma olímpico en la primera actuación española de esquí acrobático, donde también participó Thibault Magnin, quien fue eliminado en las series clasificatorias. Ambos, de todas formas, tienen el próximo lunes la posiblidad de volver a clasificarse para una final y pelear entre los mejores especialistas de esquí acrobático en la prueba de slopestyle donde aparte de saltar hay que superar diversos obstáculos como barandillas. Es la modalidad que mejor se adapta Lliso, el esquiador madrileño de Colmenar Viejo quien, al igual que Magnin, acostumbra a entrenar, cuando no está competiendo, en el snowpark de El Tarter, en Andorra. Queralt Castellet, por su parte, buscó la clasificación para la gran final en el halfpipe de Pekín con cabeza. La 'rider' de Sabadell sabía que no tenía necesidad alguna de buscar trucos arriesgados porque lo importante era ganarse la plaza. Está próxima madrugada ya tendrá ocasión de encandilar al jurado y pelear por superar la cuarta plaza que ocupó en la clasificación, lo que significaría la primera medalla para la delegación olímpica española en Pekín 2022. Las 12 finalistas partirán de cero con idénticas posibilidades de acceder al podio. La final, a partir de las 2.30 horas de este jueves "Quería hacer el Fs7 al final (un truco mucho más complicado que los realizados en la fase clasificatoria), que me hubiese dado más puntos, pero al tener una ronda que me estaba yendo bien he asegurado y he hecho un aéreo para no tener problemas e incrementar puntos en la segunda ronda”, reconoció Castellet al final de la fase clasificatoria. Esta madrugada, a partir de las 2.30 horas, Castellet disputará su cuarta final olímpica para buscar su primera medalla en unos Juegos. Hace cuatro años tuvo que conformarse con un diploma. Ahora intentará sumar un podio a los que ya tiene en campeonatos del mundo, Copa del Mundo y los prestigiosos X Games.