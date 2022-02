Márquez se va a vivir a Madrid para recuperarse del brazo

Marc Márquez, piloto estrella del equipo Repsol Honda, asegura que no es el favorito para ganar el Mundial de MotoGP ("los dos principales favoritos son el campeón y subcampeón del pasado año ¿no?, Fabio Quartararo y 'Pecco' Bagnaia") pero piensa que tendrá posibilidades de pelear por el título. Tanto, que acaba de decidir trasladarse a vivir en las afueras de Madrid para poder trabajar con el equipo médico, de recuperadores y fisios de la Federación Española de Tenis, que dirige el doctor Ángel Ruiz Cotorro, médico de Rafa Nadal, entre otros, para fortalecer, definitivamente, su brazo derecho y poder competir al 100x100, cosa que, ahora, no puede.

Márquez, que hoy cumple 29 años, reconoció, en una entrevista a la cadena COPE, que se siente muy ilusionado y animado de cara al Mundial que arrancará, el primer fin de semana de marzo, en el circuito de Losail, en Doha, Catar. “Una cosa está clara. Si no te llamas Rafa Nadal, después de dos años lesionado, no puedes ser favorito al título. Me sentí tremendamente identificado con Nadal al verle ganar, con esa fuerza y convicción tan impresionante, en Australia. Lo vivió tan intensamente que sentí envidia sana y, tras mis dos lesiones, en el brazo y en la vista, quiero intentar tener un regreso como él y pelear por el título”.

MM93 reconoció que su traslado a Madrid se debe a que, una vez recuperada la vista y tranquilizado porque ya puede correr (“todo el mundo sabe que hubo la posibilidad de que no volviera a subirme a una moto”), ahora lo que quiere es reforzar el brazo a tope y “para ello necesito un equipo médico y de fisios que estén encima mío, que me dirijan y que vaya progresando. El principal objetivo ahora, además de seguir adaptándome a la nueva Honda, es ganar fuerza, cuidar mi cuerpo, mejorarlo aún más”.

El piloto de Cervera (Lleida), que ha reconocido que, entre el PSG y el Real Madrid, él se decantaba por el Madrid, “pues el PSG, que ya nos quitó a Neymar, a base de talonario, ahora se nos ha llevado a Messi. Y, además, sí, soy muy culé, pero prefiero que gane un equipo español que uno francés". También ha reconocido que, pese a haber ganado en experiencia y haber sufrido mucho en los dos últimos años, “pienso seguir corriendo de la misma manera que antes porque si algo no debo perder es mi estilo, mi ADN, la esencia de mi pilotaje. El día que lo pierde, será el momento de dejarlo”.

Márquez anunció a sus seguidores que confíen que este año “habrá momentos de felicidad, seguro, viviremos grandes momentos”. El piloto catalán insistió en que no le obsesionan las estadísticas ni los récords “aunque sé que a muchos deportistas esas cosas les motivan mucho. A mí, no, la verdad. A mi me motiva divertirme sobre la moto, me motiva compartir mi vida, la competición, los entrenamientos, con mi gente, con mi familia, mi equipo, mis fans y me motiva las ganas que tengo de pasármelo bien en la pista. Tengo ya 29 años, llevo camino de mi décimo año en MotoGP, así que vamos a trabajar para mejorar el físico, celebremos que se haya producido, como me dijo el doctor Sánchez Dalmau, el milagro de que la vista se ha curado sola y vayamos año a año”.