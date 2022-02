La renovación de Mbappé, cuestión de Estado en Francia

No resulta extraño que en determinados países los deportistas de élite ocupen destacados cargos militares, como sucedía en el bloque soviético, o que sean un arma de propaganda del Estado, como en China. Pero sorprende que algo así pueda suceder en la republicanísima Francia, cuyas principales autoridades parecen volcadas en lograr que Kylian Mbappé no se mude de París a Madrid. Como si de la excepción cultural del cine se tratara, la autoridades galas alzan la bandera tricolor para tratar de retener al futbolista, convertido en pilar fundamental para el país: 'Liberté, Égalité, Mbappé'.

La última en alzar la voz ha sido la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, cuyo origen español (nació en San Fernando y se nacionalizó francesa a los 14 años) no le impidió, tras su exhibición del martes, pedirle abiertamente que siga en el PSG. "Por encima de todo, más allá del fútbol y de los resultados, él es muy importante y valioso para dar esperanza a nuestros jóvenes", aseguró. "Por eso le pido que se quede. Solo quiero decirle que le queremos mucho, que en nuestro país y nuestra ciudad es un ejemplo para muchos jóvenes", añadió la candidata a las presidenciales.

Antes que la alcaldesa, Emmanuel Macron ya se había manifestado para recomendarle que siga en París. "El PSG es un gran club que ha sabido hacerle crecer y creo que es importante que se quede. Por el club y por la liga francesa", dijo el presidente galo el pasado junio, antes de la Eurocopa, con todos los focos apuntado hacia el futbolista y su posible renovación.

Un millón a la semana

El inquilino del Elíseo sigue atento al futuro de la estrella de los 'bleus'. No solo se ha interesado por cómo está el asunto sino que le ha "animado a seguir" en el PSG, un mensaje que le habría "transmitido personalmente". Su predecesor en el Elíseo Nicolas Sarkozy estuvo presente el martes en el palco del Parque de los Príncipes y también hace 'lobby' para que el jugador, de 23 años, no salga de Francia. El expresidente es buen amigo de Florentino Pérez (hace tres años Nasser Al-Khelaïfi se enojó al ver a ambos abrazarse tras una victoria blanca sobre el PSG en el palco del Bernabéu). Pero tanto o más fuerte es su relación con Qatar, dueño del club parisino y que, según Joseph Blatter, no tendría el Mundial de este año sin su intervención.

Rodea a Mbappé una vorágine tal que lo asombroso es que el martes se enfrentara al que puede ser su futuro equipo y diera un auténtico recital rematado con un gol celebrado con total naturalidad. "La eliminatoria no va a influir en mi futuro. Juego en uno de los mejores equipos del mundo, voy a dar el 100% esta temporada y después ya veremos. No lo tengo decidido", dijo tras el choque, sin perder la sonrisa, este 'enfant de la Patrie.