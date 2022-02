El corredor canario de trail Cristofer Clemente consiguió el pasado domingo la victoria en la maratón de montaña celebrada en la localidad riojana de Autol en su debut con su nuevo patrocinador, la marca deportiva Hoka One One, después de cuatro años en Salomon. El gomero se mostró “contento” por el tiempo realizado, poco menos de cuatro horas en un circuito circular de 42 kilómetros y 2.300 metros de desnivel positivo, y por las sensaciones en sus dos talones de Aquiles, de los que se operó hace ahora casi dos años.

Clemente recalcó la dureza de la prueba por el terreno, “exigente, con mucha piedra” y con varios toboganes “que se atragantaron al final de la carrera”, como por el frío, con temperaturas al principio de la prueba de alrededor de los 2 grados. Aun así, el canario consiguió el triunfo con un tiempo de 3 horas y 49 minutos, con 11 minutos de diferencia con el segundo clasificado, el soriano Francisco Alonso Álvarez, y acompañando en el podio a un mito del ultra trail como es la vasca Silvia Trigueros, ganadora en tres ocasiones consecutivas del Tor de Geants de 350 kilómetros y que se hizo con el triunfo femenino en La Rioja.

El nuevo corredor de Hoka agradeció a la organización la invitación a la carrera de montaña Ogro de Autol, de la que destacó el marcaje –“espectacular”, dijo-, que además dio una mayor confianza a participantes que no conocían el recorrido, y el trato “exquisito” hacia los corredores. Salva Palacios, uno de los miembros de la organización, también mostró palabras de agradecimiento a Clemente y Trigueros, dos referentes de las carreras de montaña que apuntan su nombre al palmarés de esta carrera que suma ya siete ediciones. "Ha sido un éxito total, la gente se fue encantada y nos hizo un día muy bueno", dijo.

Cristofer Clemente valoró positivamente su estreno con Hoka One One. “Estoy muy contento, utilicé las Speedgoat 4, una zapatilla con mucha amortiguación, un agarre muy bueno, muy enfocado para correr ultradistancia que da mucha estabilidad para los alquiles, que la cicatriz aún molesta, tira”. Sobre la lesión, reseñó que la evolución es positiva y que poco a poco se va “olvidando de ellos”, en referencia a los dolores.

El gomero viajará el próximo mes de marzo a Puebla, en México, para participar en la Trail Marathon Chignahuapan y continuar con la temporada que está centrada en su principal objetivo: la TDS de la UTMB en agosto. “Es una carrera –TDS- con condiciones parecidas a las de La Gomera, con mucho desnivel, donde puedo llegar a hacer un buen papel”. “Además,” continuó, “este año pinta todo a que voy mejor físicamente”, por lo que espera quitarse la espina de 2019, cuando tuvo que cambiar su participación por la CCC -otra de las pruebas de la UTMB, de distancia más corta- por las molestias en los talones.

Sobre la posibilidad de correr en el Archipiélago, el corredor de Hoka One One señaló que este año no tiene por el momento pruebas que entren dentro de su calendario, aunque no descarta estar presente en la Transvulcania que este año se celebra en el mes de octubre por el volcán de Cumbre Vieja. “Aún no he llegado a fijarme en ella, porque ya tengo 36 años, la TDS lleva muchas horas de entrenamiento y es muy larga”, por lo que dependerá de la recuperación tras la prueba que finaliza en la localidad francesa de Chamonix para decidir si está presente en la Isla Bonita. Y si no corre, el de San Sebastián de La Gomera apuntó que estará de aficionado en la isla que considera su segunda casa.