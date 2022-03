Primero, ¿cómo está después de una temporada que desde fuera parece un auténtico tobogán de emociones?

Me siento contento como siempre. Contento de estar en el Barça y ahora en la selección. Estamos pasando ahora por un buen momento y ojalá que podamos seguir así.

¿Lo pasó mal semanas atrás?

Me he mantenido siempre al margen de todo esto. Soy una persona que no lee lo que se dice de mí o del equipo. Tengo a mi alrededor a personase de mi confianza máxima en las que me baso. Cada uno sabe cuando tiene un buen partido o malo. No hace falta estar pendiente de lo que digan los demás. La gente de mi confianza, si me tienen que decir algo, me lo dirán con una crítica constructiva. Estoy tranquilo con esto.

¿No se siente excesivamente presionado por ser un jugador tan joven de solo 21 años?

Jugar en el Barça es algo complicado, es el mejor equipo del mundo y tienes el foco encima, pero estoy muy contento y orgulloso.

¿Ha requerido alguna ayuda especial, algún coach que le echara una mano o una figura similar?

No, he seguido con la gente de confianza de mi alrededor, la de siempre y así seguirá siendo.

¿Pero cuál es la fórmula para estar tan tranquilo y aislarse?

El trabajo. Mejorar cada día y tengo 21 años. Por desgracia te diría que el fútbol es un deporte de errores. Hay que tratar de minimizarlos por la posición en que juego, trabajar y mejorar.

Hemos visto imágenes suyas con un ordenador en el avión, visionando acciones del juego, ¿es muy analítico?

Al final me gusta ver lo que he hecho en el campo, ya sea bien o mal, para tratar de corregir. El staff actual con Xavi nos da charlas y todo ayuda.

Da la impresión que sus ganas de pueden con todo...

Estoy en el club donde siempre he querido estar y nos encontramos en un momento de la temporada muy bueno y nos vienen también años muy bonitos con la gente joven que tenemos. Somos amigos y esto es muy importante. A ello hay que añadir que la gente con experiencia está rindiendo a un nivel espectacular.

Tanto Xavi en el Barça como Luis Enrique en la selección están muy encima de ustedes, ¿cómo valora el trabajo de ambos?

Son dos entrenadores que se fijan en el detalle porque las pequeñas cosas pueden decidir un partido. Son similares en la forma de lanzar el mensaje sobre el partido.

¿La clave es que el vestuario sea una familia, como dice Xavi?

En el caso de los jóvenes, somos amigos porque hemos estado muchos años juntos. Se ve en el campo, sabes qué hará el compañero sin mirarlo.

¿Le molesta la etiqueta que le han puesto de ser blando?

Cada uno puede poner la etiqueta que quiera, es libre de pensar como quiera. Yo estoy enfocado en cómo me veo yo mismo, como me ven los míos, los más cercanos y el míster. Lo que debo hacer es mejorar y ya está.

Le llaman blando, pero en cambio, de su actitud siempre se desprende intensidad, ¿todo esto cómo lo asimila?

Al final yo hago mi juego. Es cuestión de gustos. Unos dirán que soy blando, otros que agresivo. Yo me centro en mi jugo y ya está.

¿Se puede decir que es un jugador de carácter? Al menos tenía esta fama en las categorías inferiores del Barça.

Tengo un carácter bastante fuerte, soy muy competitivo, ganador. Esto no va a cambiar

Ya se vio con Vinicius en el clásico con la célebre frase de ‘Tú, Balón de Oro’…

Fue un lance del partido, ya al final, un pequeño cruce de palabras. No tiene importancia.

¿Estaban hartos de que se tirara constantemente?

Son cosas del partido, que pasan muy rápidas, en cuestión de segundos. Es una acción como las miles que pasan, sin importancia.

¿Esta picaresca se la ha enseñado Piqué?

(Sonríe) De Piqué aprendo muchas cosas, pero estas no. Ojalá puede ser algún día como Piqué por lo que ha ganado, pero creo que no hace falta entrar en las comparaciones. Cada uno se debe centrar en sí mismo, con sus cosas buenas y malas.

De su fútbol, Xavi insiste una y otra vez en una misma palabra: Dividir el juego desde atrás.

Para su estilo de juego es muy importante y nos lo expreso. Es el estilo de juego del Barça. Lo he practicado desde pequeño en el fútbol base y no hay ningún problema

¿Un defensa del Barça debe ser un especialista en dominar la pelota?