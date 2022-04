El pasado 18 de diciembre Miguel Ángel Gil Marín se reunió con Diego Pablo Simeone y la plantilla durante veinte minutos en el gimnasio tras un entrenamiento. Después comió con el entrenador y con Andrea Berta. Restaban 14 partidos de Liga y el Atlético veía peligrar su presencia en los puestos que permiten jugar la Champions, requisito innegociable para cuadrar las cuentas. El mensaje fue rotundo: “En tiempos de dudas, tranquilidad y orgullo”.

La conjura tuvo efectos inmediatos. Hoy el Atlético encadena seis victorias seguidas en Liga, es tercero, empatado con el segundo, y esta noche juega la ida de cuartos de final de la Champions ante el Manchester City tras tumbar al Manchester United en Old Trafford.

Ocho partidos, siete goles

Sin embargo, la consecuencia más reseñable ha sido la explosión de Joao Félix, algo que la afición rojiblanca esperaba desde que se le fichó por 160 millones de euros el verano de 2019. El portugués encadena ocho partidos seguidos como titular, en los que ha marcado siete goles, con siete triunfos atléticos y un empate (en casa ante el United). Preguntado por las causas de este repentino cambio del equipo y suyo, el delantero luso fue muy gráfico en su respuesta: “Teníamos que apretar el culo”.

Félix se mide al Manchester City de Pep Guardiola, equipo que ha mostrado interés por ficharle en los últimos tiempos varias veces. El portugués se ha convertido en un falso nueve con gol al que Simeone está sacando todo el rendimiento que no pudo o no supo sacarle en sus primeras temporadas. “Es un jugador lleno de talento y gol que vale lo que pagó el Atlético en su día por él”, declaró Guardiola al ser preguntado por la joven estrella ‘colchonera’. Joao está feliz porque ha ganado protagonismo en el juego del equipo, ha superado la racha de lesiones y ya no tiene miedo a recibir la pelota y encarar, aún siendo el delantero que más faltas recibe de la Liga. De hecho, Simeone ha trabajado con él específicamente para que tire desmarques más verticales, recibiendo más balón dentro del área, lo que condiciona a los defensas a no hacerle faltas, que serían penaltis, o resolver las jugadas en uno o dos toques.

En las oficinas del Metropolitano trabajan para presentarle una renovación con mejora de su ficha, que ha ido in crescendo desde los dos millones netos por temporada hasta los casi 3,5 kilos actuales. El luso firmó hasta junio de 2026 por el Atlético con una cláusula de 350 millones, y es momento de equiparar sueldo y rendimiento. Habrá mejora de sueldo y, si Jorge Mendes puede, una rebaja de la cláusula para hacerle más sugerente en el mercado. Algo que en un club vendedor como es el Atlético, no debe extrañar a nadie.

El Atlético aterriza en Inglaterra, donde está especialmente cómodo, para seguir escribiendo páginas históricas en la Champions tras tumbar a rivales como Liverpool o Manchester United. Simeone ha reseteado a este Atlético actualizando los mandamientos del ‘cholismo’ tras encontrarse con más arquitectos que obreros de mediocampo hacia adelante. Ahora arma una defensa con tres centrales, en la que no estará Giménez, por lesión, pero sí Savic, Felipe y Reinildo. Por delante, un trivote que quita y da, con De Paul, Koke y Kondogbia. Y abrirá los carriles a Lodi y Llorente, que engancharán con atacantes dinámicos, dos merodeadores de área que aparecen en los espacios como Griezmann y Joao Félix.

❝Con nuestras características y nuestra manera de jugar desde hace años, intentaremos seguir compitiendo como queremos❞.



— @Simeone, acerca del compromiso europeo que afrontaremos ante el @ManCityES 🎙 — Atlético de Madrid (@Atleti) 4 de abril de 2022

Apuestas, 8 a 1 para el City

Las tres victorias rojiblancas en Champions esta temporada se han producido fuera (Milán, Oporto y Old Trafford), con un Griezmann letal que suma cuatro de los nueve goles rojiblancos. Y nueve tantos también ha encajado Oblak, uno menos que el Manchester City de Guardiola, cuyo talón de Aquiles es la fiabilidad defensiva. Precisamente atrás, en el eje de la zaga, tiene su principal baja el conjunto inglés, con la ausencia de Ruben Dias, la pieza que ha cuadrado el puzzle de Pep. Los citizens solo han perdido un partido de los últimos 21 y las casas de apuestas cotizan la victoria atlética 8 libras a 1. Un escenario hostil en el que se manejan bien los de Simeone. El Atlético del Cholo ya tumbó al Bayern de Pep en 2016 pese al favoritismo teutón. Por eso Guardiola respeta tanto a Simeone, pese a tener propuestas futbolísticas tan opuestas.

Joao Félix estrenará en Europa su nueva etiqueta de “estrella rutilante” del Atlético. Titular indiscutible, reverenciado por su afición, respaldado por su entrenador y respetado tanto por sus compañeros como por sus rivales. Todos los focos apuntarán al portugués, que sigue escuchando atentamente cada consejo que le da ‘El Principito’ Griezmann, un jugador de grandes partidos. Y Antoine le dirá lo mismo que Simeone: “En Manchester toca apretar el culo”.