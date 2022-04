El entrenador del Bayern de Múnich, Julian Nagelsmann, desveló este viernes que recibió 450 amenazas de muerte después de que su equipo cayera eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones por el Villarreal.

Nagelsmann afirmó que recibe este tipo de mensajes en las redes sociales. "Después de cada partido, independientemente de si ganamos o perdemos", destacó, antes de agregar que algunas amenazas se dirigen también a su madre, lo que calificó de "bastante salvaje" en la rueda de prensa previa a la jornada 30 de la Bundesliga.

"Por supuesto que se puede denunciar todo ante las autoridades, pero entonces no terminaría nunca", explicó a la prensa. "Me da lo mismo, que la gente escriba lo que quiera, pero no puedo entenderlo", añadió.

El Bayern intentará recuperarse de su eliminación europea en su visita al Arminia Bielefeld. Los bávaros tienen nueve puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Borussia Dortmund, al que recibirán el próximo fin de semana. "Ahora tenemos un objetivo claramente definido: ganar los dos próximos partidos y asegurar el título", concluyó.