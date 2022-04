Gerard Piqué y Luis Rubiales se aliaron para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí y pactaron una comisión millonaria para Kosmos. El contrato que la Federación Española de Fútbol firmó con Sela, compañía pública del país asiático que se encarga de organizar grandes eventos deportivos y culturales en su territorio para tratar de lavar su imagen internacional, garantizó 24 millones a la empresa del central del Barça.

Siempre según el medio de comunicación citado, que ha tenido acceso a audios y documentos que corroboran la información, la Federación Española se garantizó una retribución de 40 millones de euros por cada edición de la Supercopa de España en Arabia, mientras que Kosmos, empresa de Piqué, se aseguró cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados, esto es, 24 'kilos' en total.

Es importante remarcar que Kosmos no cobra la mencionada comisión directamente de la Federación, hecho que incumpliría el código ético y provocaría que Piqué sobrepasara los límites del conflicto de intereses. La 'prima' forma parte del acuerdo al que la entidad presidida por Luis Rubiales alcanzó en 2019 con Arabia Saudí, que finalmente acogerá la Supercopa de España hasta 2029.

Las conversaciones entre Piqué y Rubiales

'El Confidencial' ha revelado algunas de las conversaciones entre Gerard Piqué y Luis Rubiales. "A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", fue la respuesta del central culé cuando el máximo dirigente de la Federación le comentó que el Madrid no aceptaría jugar fuera de España por menos de ocho millones.

El 15 de septiembre de 2019, Rubiales felicitó a Piqué y le informó que el acuerdo para llevar la Supercopa a Arabia era "firme". "Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol [el defensa marcó en el 5-2 del Barça al Valencia]. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites", comenta el presidente de la RFEF en otro audio filtrado por 'El Confidencial'.