Tal como avanzó Gerard Piqué en su comparecencia en Twitch para ofrecer su punto de vista sobre los cuatro millones de euros de comisión que su empresa, Kosmos, se lleva anualmente gracias al acuerdo de la Federación Española de Fútbol para jugar la Supercopa de España a Arabia Saudí, 'El Confidencial' ha revelado este martes el audio en el que el central del Barça propuso a Luis Rubiales recurrir al rey emérito, Juan Carlos I, "por si nos podía ayudar".

"Rubi, ¿crees que acercándonos al Rey puede ayudar? Que tiene buenas relaciones con la gente da ahí, con los reyes o quien sea de los saudíes. Porque podemos entrar fácil. Yo sé que tú supongo que también puedes entrar, pero creo que el Rey aquí nos podría ayudar, seguro... El emérito, ¿eh?", es el mensaje del defensa culé al presidente de la Federación, al que la operación le pareció arriesgada: "Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno, nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé".

En otro mensaje de la conversación filtrado por el medio de comunicación citado, Piqué recuerda a Rubiales que Kosmos trabaja para los saudíes, no para la Federación. "Pero, Rubi, hagámoslo distinto. No me estáis pagando. No estáis pagando a Kosmos en ningún momento. Nosotros trabajamos para los saudíes, no para vosotros. Desde los saudíes queremos acercarnos al Rey", dice el segundo capitán del Barça.