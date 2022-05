La española Sara Pérez Sala acaba de lograr el campeonato del mundo de triatlón Challenge Family al imponerse en Samorin con un tiempo de poco más de cuatro horas. Después de una carrera perfecta y superar en una disputada llegada a Emma Pallant-Browne, y Lucy Bryham, la embajadora del Grupo Anfi logra dar otro golpe de autoridad en la media distancia tras su victoria en abril en el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria.

Tras una competición más que impresionante y una final corriendo explosivo, la olímpica cruzó la línea de meta en primer lugar en The Championship y se confirma como una de las próximas favoritas del circuito internacional a medio plazo. La pelea en Samorin fue titánica y muy emocionante en lo que es "un sueño hecho realidad", asegura Pérez Sala en un comunicado.

"La mejor carrera"

Una de las claves de este triunfo, además de la espectacular nadada al comienzo de la prueba, es que en la bicicleta, que estrenaba nueva máquina, Pérez Sala empezó a alejar a sus perseguidoras. "Me he encontrado como nunca y creo que he firmado la mejor carrera de mi trayectoria profesional".

Desde el Grupo Anfi, su director general, José Luis Trujillo, destaca "la increíble capacidad de sacrificio de nuestra deportista de la que nos sentimos muy orgullosos". De hecho, Sara Pérez tiene en Anfi del Mar una de las bases de entrenamiento para la temporada. "Siempre es un placer tener a 'Sarita' entre nosotros, donde encuentra en Gran Canaria las mejores condiciones para la práctica de un deporte que cuenta cada día con mayor número de participantes", concluye Trujillo.