No era Turín. Ni la Piazza San Carlo. Era la calle de los Robles, en Alcorcón, justo en el acceso al Estadio Santo Domingo. Ahí se volvió a respirar una gran atmosfera de final. Ambas aficiones recibieron a sus respectivos equipos con banderas, bombos, pancartas y bengalas, un auténtico 'deja vu' de lo que se vivió justo hace una semana en Italia.

Era el último partido de la temporada y bajo los lemas 'Més que un club' y 'Bienvenidos al fútbol romántico' los aficionados entraban con ilusión, ganas y expectativa al estadio para presencial la gran final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Sporting Huelva.

Dominio flagrante

Las andaluzas lo intentaron, no bajaron los brazos y lucharon todos los balones, pero el Barça arrolla vaya donde vaya y por novena vez en su historia las blaugrana se llevaron el título. El objetivo por parte del conjunto de Giráldez no era más que cantar el alirón y lo demostraron desde el inicio del encuentro con un total dominio del esférico. Con una posesión de casi el 80% las culés combinaban sin prisa, buscado fisuras en la defensa rival, que no tardaron en llegar. Lo intentaron Pina, Mariona e incluso Alexia, pero Dolan y la falta de contundencia en los instantes finales, evitaban el primero.

Uno de los peligros del equipo de Antonio Toledo era, precisamente, el que las llevó hasta la final: jugadas fortuitas aprovechando el despiste de la zaga defensiva, que las acercaran a la portería rival. En las botas de Kanteh y, después, de Aita Marcos, estuvo la ocasión más clara del Sporting de Huelva. La gradería entera se ponía las manos en la cabeza, un gol en contra en el minuto 20 podría ser letal.

Mapi León, crucial

El Barça se recuperó del infarto rápidamente. No podían dormirse más y abrieron, por fin, la lata. Un preciso centro de Mapi León cayó milimétrico en la cabeza de Torrejón e impactó en el palo, pero entre Fisher y Dolan, que intentaron a la vez rechazar el balón, acabaron anotándose el tanto en propia.

No tenían suficiente y, tras la pausa de hidratación, las de Giráldez pusieron tierra de por medio con una gran acción de estrategia: un centro de córner de Lieke Martens que la central aragonesa remató impecablemente de cabeza, sumaba el segundo en el marcador.

Incansables

"Sabemos que vamos a correr mucho detrás de la pelota", dijo en rueda de prensa el técnico del Sporting de Huelva. Y razón no le faltó. Tras el pase por vestuarios, sin embargo, el equipo andaluz seguía sin bajar los brazos. A sabiendas de que tenían a uno de los mejores equipos delante, no agacharon la cabeza y pusieron en apuros al Barça.

Tras un gol anulado a Alexia en el 55 por fuera de juego, fue Castelló quien no desaprovechó un mal rechace de las culés en su área. Sin pensárselo ni un segundo, con su pierna derecha golpeó el balón que se quitó las telarañas de la escuadra izquierda de la portería de Sandra Paños. Un golazo imparable para la guardameta culé. "Si se puede", cantaba la afición del andaluza, y es que su espíritu incansable no daba tregua a un Barça que necesitaba sentenciar.

Final dulce para las culés

Para ello, Giráldez movió el banquillo y dio entrada a Patri, Crnogorcevic, Leila y Pereira. La central se colocó como lateral derecha por primera vez en este curso y Ana Mari ocupó el sitio de Mariona, en el extremo derecho. Fue la misma suiza la que se encargó de ampliar distancias, otra vez, de pizarra con un testarazo de en un nuevo córner botado por Lieke Martens. Crnogorcevic se volvía a reencontrar con el gol tras siete partidos sin anotar.

La tranquilidad llegaba en forma de gol a las gradas del Santo Domingo que no dejaba de animar ni un solo segundo y, entre cántico cántico, no falló Pina. La de Montcada i Reixach volvió a reafirmarse como una de las jugadoras más efectivas del cuadro azulgrana esta temporada. Tiene el gol entre ceja y ceja y en la final lo volvió a demostrar.

Querían la manita y todas intentaron culminar la temporada de la mejor manera posible: Leila, Patri, Pina e incluso Pereira, que no ha marcado nunca con la camiseta blaugrana, dispararon ante Dolan. Se encargó de ello Lieke Martens, que ya había realizado dos asistencias de gol a sus compañeras, se sumó a la fiesta blaugrana con un remate de cabeza excelente.

La Reina, en su salsa

Cuando el partido parecía acabado, la arbitra sumó tres minutos al encuentro que fueron suficientes para que Alexia anotara su gol. La reina no podía levantar su Copa sin terminar el partido por todo lo alto.