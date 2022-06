El Barça se planta ante Tebas, no firma con CVC y negocia la rebaja salarial de la plantilla

"No podemos aceptar el acuerdo con CVC. Sería un mal negocio para el Barça porque nos marcaría que podría hacer o qué no". Eduard Romeu, vicepresidente económico del club azulgrana, ha sido contundente. “¡Basta ya” ¡Basta ya!”, ha dicho el dirigente en una entrevista concedida a Jordi Basté en RAC-1.

"Si firmas esto tendrás esto, si no lo firmas, no", ha dicho en alusión a la actitud de Javier Tebas, el presidente de LaLiga, a quien considera "corresponsable" de la gravísima situación económica que ahoga al Barça porque “miraba hacia otro lado y decía a todo amén”.

"Mateu ha hecho un gran trabajo, pero era tan gordo lo que había que se ve poco. Ha bajado más de 150 millones de euros en una temporada", ha precisado el vicepresidente económico azulgrana. "Pero no es suficiente, no lo es aún. En el Barça tenemos una masa salarial de 560 millones y la del Bayern Múnich es, por ejemplo, de 300", ha indicado.

"Salarios desproporcionados"

Ha puesto Romeu el ejemplo de la masa salarial del Madrid. "Está en la línea que nos gustaría tener a nosotros. Es de 400 millones". O sea, el Barça, ya sin Messi desde hace un año, tiene 160 millones de euros más de gasto para mantener la plantilla, por lo que resulta más que necesaria la rebaja salarial.

Irá la directiva de forma individual analizando, sobre todo, el impacto económico de tres de los cuatro capitanes (Busquets, Piqué y Jordi Alba), cuyos salarios son de los más elevados de la plantilla. "Los más costosos son los que se deben negociar antes. Los salarios están totalmente desproporcionados e inflacionados", ha reconocido.

Con los veteranos irá en función de los intereses técnicos y de dónde haya más interés para el club. Pero ellos tienen unos acuerdos firmados y aquí se está hablando de ponerles la mano en el bolsillo a estas personas", ha dicho Romeu con extremado tacto. "No han cometido ningún pecado, pero no nos podemos permitir ciertas situaciones, por lo que hay que hacer una valoración y negociar con ellos".

"¿Si se irá algún capitán? Eso es decisión del propio jugador, tienen unos acuerdos que alguien les ha firmado. Ellos no han engañado a nadie. Las negociaciones serán individuales, el café para todos no se aplicará en esta casa", ha recalcado Romeu, asumiendo, además, que el Barça está viviendo una de las peores situaciones económicas de su historia. Necesita liquidez de forma urgente además de rebajar ingresos. "¿Fichar a Lewandowski? Ahora, tal y como lo tenemos por normativa, no es posible. Está la norma del 1/3. Por cada tres euros de salida podemos invertir uno".

De ahí la necesidad de activar las "palancas", término usado siempre por Laporta, lo antes posible. “Estamos muy cerca de cerrar las cosas”, ha revelado Romeu, aunque, de momento, la oferta por BLM ("es de 275 millones y no nos gusta") todavía no ha sido aceptada. "Estamos hablando con fondos de inversión, no sé si llegaremos a 270, pero queremos estar cerca, pero por 25 años, no por 50 como decía la Liga".

Además, Romeu ha explicado que "no tiene presupuestado ni un euro por la venta de los jugadores" como ventana principal para obtener ingresos necesarios. Queda, según el dirigente, supeditado al deseo técnico de Xavi. Después, ha incidido en sus quejas sobre la actitud de Tebas.

"No es normal que una persona que es asalariada de la Liga esté a matar con los dos principales accionistas", ha dicho en torno a la pelea pública que mantiene con Barça y Madrid.

Cinco años para equilibrar las cuentas

Sería feliz Romeu si tuviera 600 millones para equilibrar las dramáticas cuentas del club, además de precisar que “necesitará toda la legislatura” de la directiva para cuadrar los números. Por eso, obligado como está el Barça a rebajar la masa salarial, no se descartan medidas traumáticas para garantizar la viabilidad económica. "Yo pedí dos años de paciencia al socio y estamos en el primero. Necesitamos cinco para enderezar el equilibrio patrimonial".

En ese sentido, se irritó Romeu cuando se le recordó que la directiva de Laporta había inflado las pérdidas. "Demasiado suaves fuimos. Nos hemos quedado cortos. Me molesta mucho que se diga eso y si insisten con eso pensaré que hay mucha mala fe", ha precisado.

"Solo faltaría que pasáramos por el embudo del señor Tebas. Hay un momento en que debemos decir basta. Y hemos dicho ¡basta ya!. ¡Ya está! ¡Hemos dicho basta a este acuerdo como está ahora! Somos el Barça. Esto no puede ser. Que la culpa es del Barça por la situación que tiene, claro que sí. Pero este señor es corresponsable y esto no me lo quitará de la cabeza por muchos tuits que haga. Miró a otro lado y permitió esta situación. ¿Por qué? Porque dijo amén a todo. ¡Dejémonos de tonterías!", dijo enfadado Romeu.