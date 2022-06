El Girona se jugará contra el Tenerife la última plaza de ascenso a Primera, después de dar la sorpresa y derrotar este domingo en Ipurua al Eibar por 0-2 tras una prórroga en la que confirmó la remontada tras caer 0-1 en Montilivi ante un cuadro vasco que de estar a un paso de subir ha perdido toda opción.

No se llevaba más que un minuto de juego cuando Borja de un tiro inapelable por la escuadra marcó el primer tanto que igualaba la eliminatoria. Stoichkov trató de empatar rápido, en un tiro que detuvo bien Juan Carlos. La eliminatoria no se podía poner más emocionante con las tablas en el cómputo global. El Eibar intentó reaccionar y en el primer cuarto de hora Blanco Leschuk la tuvo en sus botas en una buena internada. Pero el Girona no soltaba a su presa y no quería ceder terreno.

El partido estaba igualado con los dos equipos mirando hacia arriba. El Eibar trataba de tomar el mando, pero el gol tempranero le había creado dudas. El encuentro entró entonces en una fase de indecisión. No había un dominador claro y el respeto era máximo, no se querían errores, aunque los locales tuvieron alguna aproximación peligrosa ante la meta del cuadro gerundense.

El Girona empezó fuerte la segunda mitad. Un cabezazo a bocajarro de Arnau estuvo a punto de significar su segundo tanto, pero Cantero realizó una parada magistral. El Eibar, que no quería llegar a la prórroga, volvió a aproximarse con mucha intención, pero le faltó precisión ante un acertado Juan Carlos.

El Eibar acorralaba a los catalanes en su campo, pero no marcaba el gol del empate. La tuvo Stoichkov en el minuto 86, pero su tiro pegó en el larguero y salió rechazado, en la ocasión más clara para el cuadro armero. Al final del tiempo reglamentario se llegó con el resultado de 0-1, que obligó a jugar una prórroga con todo abierto,

Nada más comenzar la misma el uruguayo Cristhian Stuani logró el segundo gol para el Girona, que ponía momentáneamente en Primera al cuadro catalán. El tanto fue concedido por el árbitro después de ser revisado por el VAR.

El Eibar trató de reaccionar por medio de un cabezazo de Blanco Leschuk que detuvo bien Juan Carlos y posteriormente por otro de cabeza de Fran Sol que se fue desviado. Al final Rahmani también gozó de la última ocasión, pero el marcador ya no se movió. El Girona celebró el pase a la lucha por el ascenso ante el Tenerife y el conjunto vasco lamentó haber perdido la posibilidad de subir de forma directa con el gol que encajó al final del partido ante el Alcorcón y de haber dejado escapar la ventaja en esta semifinal.

Ficha técnica

0 - Eibar: Cantero, Correa, Venancio, Chema. Arbilla (Toño García, m.99), Sergio (Fran Sol, m.100), Expósito, Corpas (Rahmani, m.76), Aketxe (Javi Muñoz, m.77), Stoichkov (Quique González, m.106) y Blanco Leschuk (Fernando Llorente, m.106).

2 - Girona: Juan Carlos, Arnau, Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery (Terrats, m.106), Borja (Aleix García, m.46), Pol Lozano (Víctor, m.87), Iván (Jairo, m.74), Bustos (Stuani, m.74) y Alex (Samu Saiz, m. 91).

Goles: 0-1, m.1: Borja García. 0-2, m.91: Stuani.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas). Amonestó a los locales Sergio (m.27) y Corpas (m.48), y a los visitantes Juanpe (m.28), Arnau (m.90), Juan Carlos (m.102) y Stuani (m.119).

Incidencias: Ipurua volvió a colgar el cartel de no hay billetes, con el público volcado en apoyo a su equipo. Hubo también una amplia delegación de aficionados del Girona, que se dejaron notar en el terreno con sus camisetas rojiblancas y los aplausos a su equipo. Un total de 6.846 espectadores se dieron cita en las gradas.