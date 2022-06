La cantante canaria, TOP 5 de America´s Got Talent, pondrá el toque festivo y musical al evento con una actuación en la zona de meta el próximo 10 de julio.

El estreno en Gran Canaria de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana va a ser una gran fiesta. La marea rosa arrancará a las 10h de la mañana en la Plaza de Canarias para correr o caminar un recorrido de 5’3 km con un gran final por la Playa de las Canteras hasta llegar a la meta junto al Auditorio Alfredo Kraus.

Allí seguirá la fiesta con el festival de fitness y las sesiones de Zumba, Aeróbic y Ballet Fit y la gran actuación de Cristina Ramos, que ha querido unirse al estreno en las Islas Canarias del que es el mayor evento deportivo femenino solidario de toda Europa y actuará para todas las participantes y sus acompañantes.

Cristina Ramos es conocida por su capacidad para cantar y combinar diferentes géneros como la ópera, el rock, el funky o los boleros. Su participación y victoria en los Talent Shows Spain´s Got Talent 2016, y La Voz México 2018, además de ser la única cantante en el TOP 5 de America´s Got Talent THE CHAMPIONS, y GOLDEN BUZZER de David Foster en GTW China, la han convertido en una artista única en el mundo.

Gracias a su espectacular voz y puesta en escena, Cristina Ramos ha dado la vuelta al mundo como protagonista de innumerables eventos, congresos, ferias y conciertos y actuará en la primera edición de la Carrera de la Mujer de las Palmas de Gran Canaria el próximo 10 de julio.

La Carrera de la Mujer de Gran Canaria cuenta con el patrocinio principal del Cabildo de Gran Canaria, por medio del Instituto Insular de Deportes, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes y de Central Lechera Asturiana, junto a Oysho y el Banco Santander.

Las inscripciones para participar en la Carrera de la Mujer de Gran Canaria se pueden hacer en la web oficial www.carreradelamujer.com