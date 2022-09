El español Carlos Alcaraz expresó este viernes, tras su derrota contra el canadiense Félix Auger-Aliassime, que no llegaba en las mejores condiciones físicas ni mentales al partido, pero agregó que está satisfecho con el tenis que jugó en este encuentro de la fase final de grupos de la Copa Davis.

“Estoy dolido por la derrota y por no darle la victoria a España, pero a la vez satisfecho. Como es normal no he llegado al cien por cien físicamente, pero he jugado un buen partido, se me ha escapado por pequeños detalles. Lo he dejado todo en la pista y no me puedo reprochar nada a mí mismo”, dijo en rueda de prensa el murciano.

Alcaraz reiteró que estaba satisfecho con su partido porque ha tenido muy pocos días para adaptarse a una pista en la que las condiciones son muy distintas a las del Abierto de Estados Unidos y analizó que su rival ha jugado un gran partido, en el que le exigía mucho y no le daba apenas margen.

“He estado al límite todo el rato, he aguantado todo lo que he podido pero con una bestia como Félix delante es difícil, es uno de los mejores del mundo y he estado ahí, he peleado pero no he podido mostrar mi cien por cien”, agregó.

Alcaraz, que afirmó que aunque no se sintiera completamente recuperado volvería a jugar si retrocediera en el tiempo porque le encanta defender a España, dijo que “intentaremos recuperar lo mejor posible, esto es la Copa Davis y aquí hay que dejarlo todo por tu país, por toda la gente que te anima”, finalizó.