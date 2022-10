🔝 All-time top goalscorers for Paris in the Champions League (group stage to final):



3⃣1⃣ Kylian Mbappé

3⃣0⃣ Edinson Cavani

2⃣1⃣ Neymar

2⃣0⃣ Zlatan Ibrahimović

1⃣4⃣ Ángel Di María#UCL pic.twitter.com/g19Q85nVML