Elena Ruiz, el nuevo prodigio del waterpolo español: “Me ha venido todo de golpe”

El mundo del deporte se ilumina, de vez en cuando, con talentos únicos, gente con un don especial, que cruza el umbral sin avisar y precipita el futuro. Elena Ruiz representa ese futuro. El del waterpolo español. Pero también el presente. Un maravilloso presente. Con solo 17 años ya cuenta en su palmarés con una medalla de plata olímpica, la de Tokio-2020 y la de oro logrado este verano en el Europeo de Split.

Esos títulos que serían la culminación de una carrera para muchos deportistas son tan solo el trampolín de salida para esta deportista (Rubí, 2004), que vivió una ascensión meteórica con la llamada de Miki Oca para la selección española con tan solo 16 años, la edad con la que compitió en los Juegos, y que este verano se ha ganado un puesto como uno de los referentes del equipo tanto en el Mundial de Hungría como en el Europeo de Split.

“Me ha venido todo de repente, muy de golpe. Pero mi familia me han ayudado mucho para que pudiera gestionarlo, para que no me superara todo esto. Y creo que me ha ido bastante bien”, admite Elena Ruiz en una conversación con El Periódico, abrumada por verse de repente en el centro del escenario.

“Es que no me esperaba nada de lo que me ha pasado. No es algo en lo que piense cuando empiezas a jugar al waterpolo. Ni ganar el Mundial júnior, ni ir a los Juegos y mucho menos ganar la medalla olímpica. Pero creo que es mejor no pensarlo, porque si no te estancas. Has de mirar más allá si quieres conseguir estar en lo más alto y yo con lo que sueño de verdad es con un oro olímpico”, confiesa Elena, que mantiene los pies en el suelo y ha demostrado siempre una madurez muy por encima de las jóvenes de su edad.

Más allá del apoyo emocional que le proporcionan sus padres, su referente personal es su hermana Ariadna, dos años mayor, jugadora actual del CN Sant Andreu, la persona que la enganchó al waterpolo, y que ha recorrido antes el camino: el debut a los 16 años con el CN Rubi, que estuvo también en la selección júnior que logró el Mundial del 2021 y que también ha empezado a aparecer en las concentraciones de la absoluta. “Ella me había explicado lo que podía esperarme. Me ha ayudado muchísimo”, apunta.

Visión de juego y gol

Su aparición en los Juegos, donde se convirtió en la jugadora más joven del torneo, no era anecdótica. Son muchas las virtudes que adornan su juego. Su capacidad para jugar en varias posiciones, su habilidad para crear y asistir y su talento goleador la convierten en una jugadora única. En el Europeo acabó con 17 tantos, los mismos que Bea Ortiz y uno menos que Maica García. “Miki me dijo que si me convocaba era por mi visión de juego y por mi calidad en la forma de jugar”, cuenta. “Creo que sí, que lo mejor que tengo es la visión de juego, no sé. A veces me han dicho que soy la Pedri del waterpolo”, ríe. “Cuando Miki Oca me llamó para preparar los Juegos, estaba convencida de que no iba a entrar, que era solo para lo concentración. Y cuando me dijo que iba, no me lo creía, flipaba”, suelta. “Ver allí en la Villa Olímpica a tanta gente famosa, a los Gasol, a Djokovic, a los del fútbol… a deportistas que veía por televisión, fue increíble”, rememora.

Su progresión podía hacer intuir lo que se avecinaba. Con tan solo 12 años ya debutó en Primera con el CN Rubí. La pasada temporada acabó como la máxima goleadora de la Liga. Y es la principal referente de una generación excepcional de la que forman parte Paula Camus, Martina Terré o Nona Pérez, entre otras, campeonas de Europa en 2019 y Mundiales júnior 2021, donde Elena Ruiz fue escogida la MVP del torneo.

Su llegada a la selección era la transición lógica al relevo generacional iniciado por Miki Oca (Paula Camus, Cristina Nogué, Martina Terré , Paula Prats y Nona Pérez estuvieron también en el oro del Europeo) y su fichaje este verano por el CN Sabadell es solo la consecuencia de esta nueva etapa. Elena Ruiz era el objeto de deseo de la mayoría de los clubs. Pero pocos equipos como el todopoderoso bloque que dirige David Palma, con el que este fin de semana debutará en el inicio de las Ligas tanto masculina como femenina, podían colmar todas sus expectativas.

“Creo que tenía que dar este paso y estoy muy contenta. Es un reto para mí", dice. "Jugar con jugadores de este nivel y con un club de esta trayectoria, estoy convencida de que me irá muy bien. Y la otra razón es pelear por los títulos, pelear por la Champions, tengo muchas ganas de competir para ganarla”, resume esta estudiante de enfermería, el nuevo talento que ilumina el futuro del waterpolo español.