Dos semanas después de culminar su última actuación del año ya es oficial. Armiche Mendoza es el nuevo Supercampeón de España de Rallies en el apartado N3. El piloto de la isla de Gran Canaria, que en 2022 disputó su primera temporada nacional, culmina así un intenso curso que le ha servido para ampliar su experiencia.

“En Adeje ya sabíamos que el título era nuestro, pero hemos querido esperar a la confirmación por parte de la Real Federación Española de Automovilismo”, reconoce, con alegría, el joven piloto de Gáldar. “Cuando comenzamos el año no era nuestro objetivo, ya dije que queríamos empezar y acabar cada carrera y en ello nos centrábamos”, recuerda el grancanario.

“El trabajo en el coche fue muy duro, hasta el punto de hacerlo tan fiable que, al final, nos dio unos grandes resultados para llevar a casa un título nacional que no habíamos imaginado cuando plasmamos el proyecto”, subraya. Con el campeonato en la mano, “toca darle la importancia que merece y, sobre todo, agradecer el apoyo a los patrocinadores, institucionales y privados, ya que son ellos los que nos han permitido realizar este proyecto. No quiero olvidarme de mi familia, que ha sufrido tanto como yo y a los que he tenido presente en cada prueba que he disputado. ¡Gracias!”.

Un año lleno de grandes resultados

Armiche Mendoza (Gran Canaria, 2001), también suma otros resultados que añadir a su hoja de servicio en 2022. El de Gáldar ha sido tercero en la Categoría 3, lo que supone materializar su segundo podio nacional de la temporada. Entre los pilotos del apartado Júnior, el grancanario ha acabado su temporada del Supercampeonato de España con la sexta plaza final.

Después de haber cubierto una buena parte del S-CER, Armiche Mendoza cerrará la temporada en la Gala de Campeones de la Real Federación Española de Automovilismo. A partir de ahí, al joven piloto canario le tocará lanzarse a la tarea de darle forma a su nuevo programa para la temporada 2023.

El equipo MendoCanariasRally ha contado con el apoyo del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Comercial Sanrob, Samsó Agroforestal, Gáldar Jacobeo 2022, Ayuntamiento de Gáldar, Fred. Olsen Express, Inveromira – Construcciones de Invernaderos, Sandro’s Cafetería – Churrería y Panadería – Pastelería La Madera.