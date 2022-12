La noche de martes de Copa del Rey se saldó sin grandes sorpresas, toda vez que los conjuntos de LaLiga Santander que jugaban consiguieron, con mayor o menor solvencia, superar sus compromisos de segunda ronda. El resultado más inesperado procedió de la eliminatoria entre Intercity y Mirandés, en la que los alicantinos echaron de la competición del K.O. a los burgaleses.

Real Unión 0 - 1 Mallorca

El RCD Mallorca hizo valer su experiencia para eliminar con un único gol de Dani Rodríguez a un Real Unión que le plantó cara a los insulares. El tanto visitante llegó en el minuto 20 y los irundarras no fueron capaces de forzar la prórroga ante unos 2.500 espectadores.

Sestao River 0 - 1 Athletic de Bilbao

El duelo vasco se decantó para el lado de los 'leones' gracias a un solitario tanto de Raúl García. Los de Valverde eliminaron al líder destacado del Grupo II de la Segunda RFEF a través de un remate acrobático del pamplonica a mediados de la primera parte. Las Llanas se llenó con 4.200 espectadores que vieron perder con dignidad a su equipo.

Guijuelo 1 - 2 Villarreal

El equipo castellonense se llevó un duelo más disputado de lo que las categorías de ambos conjuntos hubieran permitido imaginar antes de que el balón echara a rodar. La buena defensa de los chacineros llevó la eliminatoria a la prórroga tras adelantarse gracias al gol de Carmona en el minuto 14. Gerard Moreno, desde los once metros, puso las tablas en el minuto 40, y ninguno de los dos fue capaz de hacer que el marcador se moviera en los 90 minutos reglamentarios. En el tiempo extra, Danjuma desniveló el encuentro en el minuto 97, y el esfuerzo del Guijuelo para intentar llegar a los penaltis se vio perjudicado por la controvertida expulsión de Álex Lorenzo.

Atlético Paso 0 - 1 Espanyol

El Espanyol lo pasó mal en su visita a La Palma pero se las arregló para convertir su dominio en la segunda parte en un triunfo. Los 'pericos' tardaron 80 minutos en derribar la resistencia canaria, pero Nico Melamed terminó llevando a los catalanes hasta los dieciseisavos de final ante unos 2.600 espectadores.

Diocesano 0 - 2 Getafe

Los azulones se impusieron con solvencia al conjunto de Segunda RFEF gracias a dos tantos de Munir, uno en cada parte. El partido tuvo ocasiones para ambos bandos, pero los madrileños controlaron en todo momento el ritmo de su rival y aprovecharon los errores locales para sentenciar.

Guadalajara 0 - 3 Elche

El Elche consiguió no sufrir demasiado en su visita a Guadalajara, pese a que no consiguió una ventaja que le permitiera estar verdaderamente tranquilo hasta el tramo final del encuentro. Los ilicitanos se adelantaron muy pronto, en el minuto 5, mediante un gol de Pere Milla, pero no volvieron a anotar hasta el 82, cuando Ponce trajo la tranquilidad a los visitantes. Morente puso la puntilla en el 92. No obstante, la nota negativa para los franjiverdes llegó con la lesión de Josan, que salió del campo en camilla en los primeros compases de la segunda parte.

Intercity 2 - 0 Mirandés

Los alicantinos del Intercity protagonizaron la gran sorpresa de la noche copera tras eliminar al Mirandés con un 2-0 que plasma la superioridad que los de Siviero mostraron pese a la diferencia de categorías. 'Solde' adelantó a los de casa y Miguel Marí redondeó la ventaja local.

Alcorcón 1 (2) - (4) 1 Cartagena

El Cartagena tuvo que confiar en la lotería de los penaltis tras ser incapaz de superar al Alcorcón en los 120 minutos que se disputaron en Santo Domingo. Los madrileños incluso se pusieron por delante en el minuto 55 con un tanto de Juanma Bravo, pero el argentino 'Franchu' equilibró las cosas en el 77. Ni unos ni otros lograron marcar con el balón en juego, así que todo se decidió en los lanzamientos desde los once metros, en los que se hizo grande el portero visitante Marc Martínez, que detuvo dos lanzamientos para llevar a los murcianos a la siguiente ronda.