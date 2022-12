Katie Ledecky, de niña prodigio a leyenda

Katie Ledecky encarna uno de aquellos casos inexplicables, es un talento extraordinario del deporte. A sus 25 años, puede presumir de un palmarés histórico: 7 medallas de oro, 19 campeonatos del mundo y 16 récords mundiales. Ni siquiera el mejor nadador de todos los tiempos pudo entender al principio el talento de la estadounidense. "Lo que hace es absurdo", aseguró Michael Phelps después de que, con 15 años, se alzara en los Juegos Olímpicos de Londres con la medalla de oro en los 800 libres y con la segunda mejor marca mundial.

Su talento fue chocante incluso para Bruce Gemmell, su entrenador desde 2013 hasta 2019, que necesitó pedir un examen físico para entender a la joven nadadora. Pero ni así encontró las respuestas que buscaba. “Me entregaron un dossier de 60 páginas. No encontraron nada. Mide 1,80, menos que la mayoría. No tiene un gran torso. Sus manos son pequeñas y sus pies estándar”, afirmó. Pero Ledecky logró desconcertar a todo el planeta en Londres.

Cuatro modalidades

Katie no solo batió 12 récords mundiales antes de cumplir los 20 años, sino que se convirtió en la primera persona de la historia que ganó pruebas en cuatro modalidades distintas (200, 400, 800 y 1.000 libre). Los primeros años de Katie fueron descomunales. Un talento muy superior al resto. Ninguna mujer podía plantarle cara. Desde 2012 a 2017 no perdió ninguna carrera. Fueron 12 títulos en cinco años.

Su potencial incluso le permitía acercarse a algunos de sus homólogos masculinos, sobre todo en resistencia: Conor Dwyer, ganador de seis medallas de oro, explicó: "He visto hombres salir llorando de la piscina porque Ledecky les revienta. Primero parece que es fácil, pero cuanto más largo es el trayecto, más se te acerca. Nunca afloja el ritmo, clava los cronos como un metrónomo. Y cuando te rebasa, porque siempre acaba haciéndolo, mucha gente se hunde”.

En el Mundial de Natación de 2022 hizo los 800 metros en 8 minutos y 8,04 segundos, una marca mejor que la de algunos de los competidores hombres.

La amenaza de Ledecky

Cuando parecía que Katie jamás tendría rivales, después de hacerse con cinco oros mundiales en el Mundial de 2015 y con cuatro medallas de oro en 2019, apareció su mayor amenaza: Ariarne Titmus, que le arrebató algunos oros mundiales y le obligó a salir de su zona de confort para descubrir a una Ledecky aún mejor.

En Tokyo vio que su talento no era inalcanzable para todos, por lo menos no lo era para una histórica Titmus, que le arrebató dos medallas de oro en aquellos juegos. Ledecky volvió a Estados Unidos con dos oros y dos platas, pero con el ego dolido. "La gente dudó de mí, y tuve que superar esa duda. Hice todo lo posible para eliminar juicios. Y realmente creer en mí”, afirmó. Lo único que le devolvió la confianza en Japón fue alcanzar su segundo mejor tiempo en los 400 libres.

La nadadora cambió entonces su estrategia. Cambió de entrenador y de Universidad. En Florida, tuvo y tiene la oportunidad de compartir piscina con medallistas como Bobby Finke, Kieran Smith y el Caeleb Dressel, que le enseñaron a competir a un nivel más allá. Una deportista de la exigencia de Katie, intentó igualarse lo máximo posible en físico y técnica a sus compañeros, que le alentaron a conseguir su mejor versión, algo que sigue intentando mejorar cara a los Juegos Olímpicos de 2024, donde podría alcanzar a Jenny Thompson como nadadora con más medallas olímpicas de la historia.

Graduada en Psicología en 2020, conoce bien la fortaleza emocional que debe mantener para batir a su máxima rival. "No puedes rendirte, no siempre sale bien todo a la primera. Las cosas no siempre salen como esperas pero tienes que seguir intentándolo. Vas a verte trabajando cada vez más cerca de ese objetivo”, declaró. Este mes de noviembre, en la Copa del Mundo de Indianápolis, sumó un nuevo récord del mundo en los 800 metros libres, dos segundos por debajo de la marca de Mireia Belmonte.