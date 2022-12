La máxima estrella que ha dado el fútbol mundial Edson Arantes do Nascimento 'O Rei Pelé' ha pasado fugazmente por Madrid. Llegó en la noche del domingo y regresó nuevamente a Alemania ayer tarde [17 de junio de junio de 1974] para continuar presenciando los campeonatos mundiales. Pero en este corto intervalo de tiempo que ha durado su estancia en la capital madrileña, la actividad de Pelé ha sido muy intensa debido especialmente a su inmensa popularidad. Ya anticipábamos en nuestra edición de ayer lunes cómo durante la rueda de Prensa que había sido convocada en el hotel Barajas, el jugador brasileño coincidió con la Unión Deportiva Las Palmas.

Durante su estancia en Madrid, Pelé se movió siempre acompañado de diversos guardaespaldas, que al parecer le siguen en todos los desplazamientos que hace fuera de su país. En la conferencia de Prensa apareció vestido con una chaqueta color azul marino. Zapatos, pantalón, camisa y corbata blancos, que contrastaban con el color moreno de su piel. En la solapa, un emblema de la firma Pepsi-Cola. Después de efectuar en la citada rueda de Prensa un exhaustivo análisis de la panorámica que ofrece actualmente el fútbol a escala mundial, Pelé tuvo la gentileza de hacer unas declaraciones aparte para DIARIO DE LAS PALMAS, e igualmente accedió muy complacido a fotografiarse con los jugadores de la Unión Deportiva, a petición de nuestro periódico.

En sus declaraciones a DIARIO DE LAS PALMAS, Pelé comenzó refiriéndose a la competición [Mundial del 74] que en estos instantes se viene desarrollando en Alemania, y en la que Brasil partía inicialmente como favorito:

—Pese al tropiezo que hemos sufrido ante Yugoslavia, yo sigo considerando a Brasil como favorita de estos Mundiales junto con Holanda, Alemania te Italia. El revés sufrido por Brasil en el primer encuentro se explica fácilmente si observamos que se trata de una selección integrada por valores en su mayoría jóventes. Es un poco inexperta pero con una gran calidad en sus filas. En ella sólo permanecen de anteriores mundiales tres jugadores que son Jair- zliino, Rivelino y Paulo César. Aparte de esto, convitene también subrayar que Zagalo, el seleccionador ha tenido problemas con jugadores que se lesionaron a última hora y con los cuales no ha podido contar como Clo- doaldo y José María. También creo que influyó en ese primer partido el estado dte la cancha que estaba húmeda y muy pesada.

—De todos modos existe una notable diferencia dé esta selección a aquella otra que conquistó el título en Méjico...

—Creo que no se puede comparar con aquella que integrábamos Gerson, yo y otros compañeros. Nosotros llevábamos muchos años jugando juntos y por tanto estábamos muy compenetrados. Y páralos Mundiales acostumbrábamos a concentrarnos cuatro o cinco meses antes.

"El fútbol europeo es hoy superior al sudamericano"

—Hasta el momento y según los resultados parece que hay superioridad europea sobre las selecciones sudamericanas. ¿Indica esto realmente la diferencia marcada entre la calidad futbolística de uno y otro continente?

—Sí. Creo que sí. El fútbol europeo ha mejorado mucho. He comprobado que tanto ten lo físico como en la técnico es superior al sudamericano en la actualidad. A mí de todos modos el fútbol que más me ha gustado ha sido el realizado por Argentina frente a Polonia en el segundo tiempo. Pero por su irregularidad, no confío mucho en que lleguen a la final.

—Sigue jugando en el Santos y sin embargo no figura en la selección de su país. ¿Cómo se explica esto?

—Bien. Yo tengo treinta y cuatro años y este pienso que será el último de mi carrera deportiva. Dejaré totalmente el fútbol, al que no quiero estar vinculado jamás como profesional. El pasado año ya le advertí de mi propósito al señor Havelange, presidente de la Confederación Brasileña y ahora también de la F.I.F.A. Le pedí que no contarán conmigo para la selección, que había llegado el momento de ir preparando una selección para el futuro y que mis servicios va no eran tan imprescindibles. El comprendió perfectamente mi deseo y por aso no fui seleccionado.

—¿Y no siente usted algo de nostalgia al presenciar estos campeonatos desde la grada?

—Indudablemente que se siente mucha nostalgia. Llevo jugando a! fútbol desde los quince años. Es lógico que quiera al fútbol, pero también quiero a mi esposa y dos hijos. Y esto es lo que me obliga principalmente a abandonar este deporte que tantas satisfacciones me ha dado en la vida.

—También dinero en abundancia ¿no es así?

—Ha sido solamente la compensación que he recibido a cambio de mi entrega total como profesional. Pero he ganado en fútbol muchos menos de lo que piensa la gente. Mis mayores ingresos económicos se derivaron de la publicidad.

—Hablábamos de satisfacciones que le había brindado el fútbol...

—Muchas e innumerables pero yo destacaría los tres Campeonatos Mundiales en que logré el título con Brasil y los diversos campeonatos que gané con el Santos. El día que conseguí de penalty mi gol número mil frente al Vasco de Gama, etc. Tampoco olvido el día de mi despedida como internacional en el Estadio Maracaná, precisamente contra Yugoslavia en julio de 1971. Me emocionó profundamente los gritos de la afición brasileña gritándome ¡Quédate! ¡Quédate!, cuando me despedía de ellos ondeando en alto, mi camiseta cuyo número había sido siempre el “10".

"Cruyff es un jugador completísimo pero que no tiene nada que ver con Pelé, Di Stéfano ni otra figura"

—¿Puede considerarse hoy a Cruyff como el más digno sucesor de Pelé en la esfera del fútbol mundial?

—Creo que jamás existirá un segundo Pelé, como tampoco habrá un segundo Di Stéfano u otro Boby Charlton... Cruyff es un jugador completísimo pero que no tiene nada que ver con Pelé, Di Stéfano ni otra figura. Yo pienso que un buen jugador posee su propia personalidad y que él debe desarrollarla con una concepción original sobre el terreno de juego.

—Según esa definición, ¿opina entonces que Cruyff tiene esa personalidad propia de los genios futbolísticos?

—Sí. Indudablemente sí.

Y en este punto hubimos de cerrar forzosamente el diálogo con Pelé. La enorme cantidad de peticiones de autógrafos, entre ellas cabe señalar también la de los jugadores amarillos, nos arrebataron al mayor personaje surgido en la historia del fútbol. Ayer lo resaltábamos: Pelé impresionó durante su corta estancia en la capital de la Nación, por la extremada sencillez que se distinguió en todos sus gestos y por la cordialidad de que hizo gala en todo momento. Cuando supo que Carnevali era portero de la Unión Deportiva Las Palmas, se deshizo en elogios para el arquero argentino, manifestando que le había visto jugar en varias ocasiones, concretamente durante la disputa de la Minicopa, que tuvo lugar en Brasil. Pelé, gran jugador, y mejor persona. Esa fue la impresión que nos causó.