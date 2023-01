Stop a los padres hooligans

Las escenas se repiten cada fin de semana en los campos de fútbol de media España. Niños, niñas y adolescentes intentan jugar mientras sus padres ‘hooligan’ vierten insultos hacia árbitros, rivales o, incluso, hacia sus propios hijos. Volcando sus frustraciones en ellos y poniendo a críos de 10 años una presión como si se estuvieron jugando la final de la Champions o del Mundial.

Álex Remiro, portero titular de la Real Sociedad, ha decidido dar un paso adelante para intentar parar esa espiral del locura y promover una parentalidad positiva, junto a la ONG Fútbol Más. El proyecto socioeducativo, en una primera etapa, tendrá como objetivo promover la regulación emocional de las familias de jóvenes futbolistas en clubs de Gipuzkoa. Mediante talleres y herramientas formativas, moderados por expertos de la psicología deportiva, Álex Remiro y Fútbol Más ejecutarán un programa que tendrá una duración de un año.

Violencia en las gradas

“La idea nace de la posición del propio Álex que, de joven, ha visto la cara positiva y negativa del fútbol base y le alarma mucho la violencia que se ve en las gradas y que niños de 8 años han interiorizado y la repiten dentro y fuera del campo”, explica Aitor Hernández, director ejecutivo de Fútbol Más España. Esta ONG lleva 15 años trabajando el desarrollo de habilidades para la vida en niños, niñas, jóvenes y sus comunidades en el mundo, utilizando el fútbol y el juego como herramienta de intervención social en 11 países del mundo.

No se trata solo de conseguir que no haya gritos ni insultos en el campo ni en la grada, sino también de saber regular las expectativas de padres e hijos, entender que con 10 años juegan a fútbol porque les gusta, no porque vayan a ser profesionales la temporada siguiente. El contenido se irá adaptando a las necesidades que se detecten en cada club o barrio.

2.500 niños, 1.250 familias

“Queremos ofrecer herramientas adicionales, concretas, para afrontar, gestionar y resolver situaciones específicas que suceden en el fútbol base: gestión de la presión, resolución de conflictos, toma de decisiones, etc. Acercando a las familias a la buena decisión, con un equipo de expertos, ayudamos a prevenir y gestionar posibles problemas relacionados con el bienestar emocional”, reflexiona Remiro. Se espera un impacto aproximado de 2.500 niños y niñas, además de 1.250 familias, además de llegar indirectamente a casi 7.500 personas.

“Estoy muy orgulloso de poder unirme y cooperar junto a Fútbol Más para la transformación social a través del fútbol”, comenta el guardameta, que ha vivido en propia piel la importancia de trabajar el aspecto mental para llegar a consolidarse en la élite.

“He convivido con muchas experiencias y situaciones a nivel emocional que me han hecho reflexionar y ponerme en las manos de una profesional. Hace ya unos ocho años que estoy con ello y me ha ayudado a ordenar mi madurez. Los problemas pueden llegar en cualquier momento y sin buscarlos. Es difícil controlarlos si no estás preparado. Por eso es necesario afrontar estos temas con las herramientas oportunas y es lo que quiero aportar”, concluye el meta.