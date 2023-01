El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que actualmente "no" piensa en su "retirada", después de que el alemán Alexander Zverev opinase que seguramente se retiraría tras Roland Garros, y ha afirmado que solo está centrado en intentar tener "un gran 2023" y en conquistar títulos.

"No sé qué va a pasar dentro de seis meses. Tengo muy buena relación con Zverev, pero no como para confesarle algo así. La realidad es que estoy aquí para jugar al tenis, intentar tener un gran 2023, luchar por todo lo que he luchado a lo largo de mi carrera, y no pienso en mi retirada", señaló antes de su partido de primera ronda ante el británico Jack Draper en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

En una entrevista con Eurosport, Zverev pronosticó que el balear se retiraría después del 'grande' parisino, que ya ha ganado en catorce ocasiones. "Rafael Nadal lamentablemente se retirará después de Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós", indicó.

El de Manacor, de 37 años, se mostró molesto con que le pregunten en cada rueda de prensa por cuándo dejará el tenis profesional. "Se piensa en ello semana tras semana porque así me lo demuestran en cada rueda de prensa. Pero responderé lo mismo cada vez que me pregunten", señaló en 22 veces ganador de un 'Grand Slam'.