Las 10 claves del escándalo de los pagos arbitrales

La relación económica y profesional de Jose María Enríquez Negreira con el FC Barcelona está siendo investigada por la Fiscalía de Barcelona. El club azulgrana podría haber pagado hasta siete millones de euros desde el año 2001 durante los mandatos de los presidentes Gaspart, Laporta (en su primera etapa), Rosell y Bartomeu. Estas son las 10 claves del caso.

¿Quién contrató a Enriquez Negreira?

Fue presumiblemente durante la presidencia de Joan Gaspart cuando se contrataron los servicio de José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de 2004 a 2018. Sin embargo, otras fuentes indican que la relación con el excolegiado internacional catalán de Primera División comenzó mucho antes de que Gaspart asumiese la presidencia del club azulgrana y se cita incluso la última etapa de Josep Lluís Núñez. El acuerdo se rompió en época de Josep Maria Bartomeu, en 2018, cuando el Barça tuvo que recortar gastos. Enríquez Negreira colaboró durante los mandatos de Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

¿Cuánto dinero se ha gastado el Barcelona?

El FC Barcelona habría pagado alrededor de 7 millones de euros a Enríquez Negreira desde el año 2001. Así consta en la investigación de la Fiscalía de Barcelona, a instancia de la Agencia Tributaria, por los pagos a la empresa Dasnil SL de la que excolegiado era socio junto a su hijo Javier, según publicó el jueves el diario ‘El País’. Las cantidades percibidas por el dirigente arbitral se incrementaron de forma notable durante la última etapa del primer mandato de Laporta (concretamente en la temporada 2009-2010), cuando alrededor de medio millón de euros salieron de las arcas del club con destino a Dasnil. Otras fuentes citan pagos hasta a tres empresas vinculadas con el antiguo colegiado. Aparte de Dasnil habrían pagos también a Soccercam SL (propiedad de Javier Enríquez) y Tresep 2014 SL, que pertenecía a Josep Contreras Arjona, ya fallecido, que fue directivo del Barça con Núñez, Gaspart y Bartomeu, además de vicepresidente de la federación catalana.

¿Qué servicios prestaba Enríquez Negreira?

El excolegiado, ya en su vertiente de mando arbitral, explicó ante la agencia tributaria que su labor en el Barça se basaba en “asegurar de que no se tomaban decisiones en contra” del club durante los partidos y de que el equipo recibiera un trato “neutral” en los arbitrajes. El hijo cobró por sus servicios como 'coach' deportivo a través de una sociedad de su propiedad, Soccer Camp. Javier Enríquez, según la versión de algunos colegiados, acompañaba a los árbitros hasta el Camp Nou y comía o cenaba con ellos dependiendo del horario del partido. Era habitual verlo por el estadio en cada encuentro de Liga o Copa que disputaba el Barça.

¿Por qué investiga la Fiscalía?

Porque encontró un agujero en las cuentas de la empresa Dasnil; es decir, dinero que no se declaró a Hacienda. Se trata de pagos injustificados, según las investigaciones. Al parecer, existen las facturas, pero Enríquez Negreira dijo que ofrecía servicios verbales y no pudo dar una explicación documental ante la Agencia Tributaria que abrió una investigación fiscal a su empresa por irregularidades en las facturas entre 2016 y 2018 (no se ha mirado más atrás porque el presunto delito ya ha prescrito). Además, el excolegiado se ha negado a declarar ante la fiscalía al alegar que padece un principio de alzhéimer. Algunas fuentes indican que fue el hijo de Enríquez Negreira el que no pasó las facturas a Hacienda cosa que sí hizo, al parecer, el Barcelona, y al contrastar los pagos vieron que algo no cuadraba.

¿Cuándo acabó la relación del exvicepresidente de los árbitros con el Barça?

Fue Josep Maria Bartomeu el presidente que prescindió de los servicios de Enríquez Negreira en el año 2018. Lo hizo impulsado por una política de recorte de gastos, debido a la crítica situación económica del club. El propio exdirigente azulgrana así lo recalcó cuando declaró en calidad de testigo del caso ante la Fiscalía de Barcelona.

¿Qué opinan los presidentes de clubs?

De momento, los máximos dirigentes de equipos de LaLiga guardan silencio y no se han querido pronunciar sobre el caso. Sin embargo, ya han saltado algunas informaciones según las cuales suele ser habitual la colaboración de exárbitros, una vez retirados, con algunos de los clubs de fútbol más importantes del país. De este modo, algunas informaciones indican que Florentino Pérez contrató al colegiado Carlos Megía Dávila cuando dejó de pitar, para convertirlo en delegado arbitral del conjunto blanco, aunque por unas cifras muy distantes a las que ahora salpican al Barça. Asimismo, también ha trascendido que Enríquez Negreira cobró del Girona 55.000 euros entre 2010 y 2011.

¿Qué han dicho los estamentos del fútbol español?

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha querido aclarar que no habrá sanciones deportivas para el Barcelona. “Hemos estudiado el caso y hemos visto que no es posible una sanción porque del año 2018, cuando acabó el tema, a 2023 han pasado cinco años y este tipo de castigos prescriben a los tres años". Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol ha abierto un expedientae al Barça y al Comité de Árbitros para tratar de aclarar la situación. Asimismo, la federación ha querido desvincularse de los hechos y ha asegurado que se personará en los procedimientos judiciales que se deriven de las pertinentes investigaciones.

¿Qué han dicho los árbitros españoles?

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) también ha emitado un comunicado en el que se ha desvinculado del caso al asegurar que Enríquez Negreira ya no forma parte de la dirección arbitral desde el cambio de dirigentes que se produjo en 2018. “Ningún árbitro en activo o miembro de los órganos del CTA puede desarrollar labor alguna que sea susceptible de entrar en conflicto de intereses”, indicó el estamento en la nota a la vez que se prestaba a colaborar con la Justicia si era necesario. Entre los exárbitros que han hablado se encuentra César Múñiz Fernández, colegiado asturiano que estuvo en activo de 2000 a 2013. “Que una persona de la casa, de la Federación, haga ese doble juego me parece fatal y no debe consentirse. Si el arbitraje siempre ha estado bajo sospecha, imagínate ahora”, ha declarado en TVE. A la vez, Ibon Urizar Azpitarte, árbitro en activo hasta 1991, ha sido muy duro en sus declaraciones a emisoras de radio vascas al asegurar que el excolegiado catalán era una "oveja negra" y que estaba "manchando al estamento arbitral". Un ambiente de abatimiento, pues, parece haberse apoderado de los árbitros al verse bajo sospecha, aunque todas las partes recalcan que el que fuera número 2 de la CTA no tenía ninguna mano en la designación de árbitros.

¿Qué se sabe de Enríquez Negreira?

José María Enríquez Negreira dirigió un total de 132 partidos en Primera División y otros 9 internacionales. Nunca pitó al Barça o al Espanyol al estar adscrito al colegio catalán de árbitros. Tiene 77 años y fue la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio cuando estaba al frente del estamento arbitral. En esa época, Enríquez se encargó oficialmente de elaborar los informes de los árbitros de Primera y Segunda División. También ejecutaba el trabajo sucio que no le gustaba hacer a Sánchez Arminio, según explican personas conocedoras de la relación entre ambos, como comunicar a los colegiados que quedaban apartados un tiempo de pitar por un error o que perdían la categoría al no haber cumplido las expectativas. Otras informaciones indican que en 2019 amenazó al Barça con sacar todos los supuestos trapos sucios sino llegaban a un acuerdo con él. Sin embargo, nunca cumplió la amenaza.

¿Cuál ha sido la repercusión del caso?

La investigación del caso ha ocupado las portadas de los principales diarios generalistas y deportivos editados en Madrid, así como las tertulias televisivas habituales que se realizan en la capital española. La prensa internacional también se ha hecho eco de los hechos. En Francia, ha sido donde ha habido más repercusión lejos de las fronteras españolas. Así, la investigación ha sido tratada por diarios como ’L’ Équipe’, ‘Le Parisien’ y ‘Le Figaro’. En el Reino Unido también se ha ocupado el 'The Athletic' (que pertenece al New York Times), el ‘Daily Mail’ o la BBC , así como el diario deportivo ‘A Bola’ en Portugal.