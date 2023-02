El futbolista del PSG Sergio Ramos ha anunciado este jueves su retirada de la selección española, después de que el actual seleccionador, Luis de la Fuente, le haya comunicado que no cuenta con él.

El jugador ha anunciado su decisión con un mensaje en su cuenta de Twitter.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 de febrero de 2023

"Hoy he recibido la llamada del actual seleccionador, que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar", ha escrito en el mensaje el futbolista sevillano.