Parece mentira que un futbolista de 20 años y solo tres temporadas en la élite -y no se trata de Messi- sea el sostén de todo un Barça. Parece mentira pero no lo es. El peso que tiene Pedri González es de tal dimensión que la vida en el Barça empeora sin el interior canario. Los resultados decaen perceptiblemente. Se sabe desde la campaña anterior, cuando en el esprint final sufrió una nueva rotura muscular en el bíceps femoral izquierdo y el equipo se hundió ganando solo cuatro de los últimos ocho compromisos, y se está confirmando en la actual.

La perspectiva de una larga ausencia –en partidos, no en tiempo– cultiva el desasosiego en el cuerpo técnico porque, además, coincide con las de Lewandowski y Dembélé otras dos figuras clave para Xavi. Tres titulares indiscutibles que no viajarán a Madrid para la semifinal de Copa -titulares que estaban en el once que conquistó la Supercopa-, que no recibirán al Valencia el domingo en la Liga (ni Gavi, sancionado) y tampoco volarán a Bilbao el domingo 12 de marzo.

"Que no se caiga el equipo"

Las dos derrotas consecutivas, por primera vez esta campaña (en Manchester y en Almería), confirman una tendencia que se apuntaba. Se lesionó Pedri en el minuto 41 de la ida con el United y el Barça no pasó del empate (2-2) que ya existía cuando se retiró. "Esperemos que no se nos caiga el equipo como el año pasado", se siseó en el despacho de los técnicos en Sant Joan Despí.

Ganó el Barça a continuación al Cádiz (2-0) y sucumbió en Old Trafford (2-1), donde también faltó Gavi, y en Almería (1-0). El 25% de victorias circunscrito a dos semanas es irreal. Tan engañoso como el pleno de triunfos conseguidos sin él: ante el Viktoria Pilsen, en el último partido e intrascendente de la Champions y con el Intercity y Ceuta, ambos de Segunda B en la Copa.

Pedri es una pieza esencial en el juego de pases y ha doblado (de 3 a 6, de momento) su producción goleadora.

Perspectivas que mejoran

El Barça ha ganado el 48,3% de los partidos que ha disputado sin Pedri en las dos últimas campañas (15 de 31). Fue del 42% en la pasada, en la que pasó más tiempo en la enfermería (33 partido) que en el césped (21), con el último percance que se produce en el funesto partido ante el Eintracht. Menos de la mitad. Perdió ante el Cádiz, el Rayo y el Villarreal en el Camp Nou y empató en Getafe. Ganó a la Real Sociedad y al Betis fuera y al Mallorca y al Celta en casa. Venía de una racha de 15 partidos invicto que empezó con la reaparición del futbolista de su penúltima reaparición.

"Perdemos muchísimas cosas sin Pedri", dijo Xavi antes viajar a Cádiz, para enumerarlas a continuación. Se pierden partidos, que es lo más trascendente en el fútbol. Y es que cuando Pedri está en campo, las perspectivas de triunfo aumentan. Por su influencia como aglutinador en el juego de pases del Barça, donde Xavi le ha dado un papel primordial, y por su aportación efectiva. Ha doblado los tres goles a los seis, de momento, de esta campaña.

🔊 Xavi analiza la baja de Pedri pic.twitter.com/Pjj47YJxQI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 18 de febrero de 2023

Las victorias aumentan al 62,2% de los partidos (33 de 53). Un porcentaje incluso superior al de la primera temporada de Pedri, la de su sonada irrupción en la élite (2020-21) antes de cumplir 18 años. Con Ronald Koeman de entrenador, disputó 52 de los 54 partidos. Más que Griezmann, que Busquets, que De De Jong y que Messi. El equipo superó el 60% de victorias y conquistó su último título con la Copa ante el Athletic en Sevilla.