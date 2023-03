El trágico final de Pelayo Novo, el futbolista que era "alegría pura" y ahora tenía "proyectos ilusionantes"

El mundo del fútbol y la sociedad asturiana siguen sin dar crédito por el fallecimiento de Pelayo Novo, exjugador del Oviedo que fue arrollado por un tren este martes en el barrio ovetense de La Corredoria. Tenía 32 años, no llevaba ni un año casado y actualmente jugaba al tenis adaptado después de retirarse del fútbol en 2018. Antiguos compañeros de Pelayo siguen en shock. Alguno no puede ni articular palabra. La incomprensión es total y los lloros por Pelayo, infinitos.

Gonzalo de la Fuente es uno de los mejores amigos que Pelayo Novo hizo en el mundo del fútbol. El central compartió vestuario con el fallecido en el Oviedo, hizo de consejero desde los primeros pasos del ovetense, cuando aún en edad juvenil subió al primer equipo carbayón. Gonzalo cuenta emocionado los recuerdos de su amigo: “Pela era un torrijas. un ‘empanao’. Yo no era mucho mayor que él, pero desde que subió con nosotros, Pela era mi nene. Lo metí en mi casa. Tenía toda la nobleza de un niño. Noble como nadie, transparente y ‘atorrijado’ de la nobleza que tenía”, explica.

Y añade: “Anécdotas de despistes tiene un millón. Cuando estaba en el filial, él tenía que entrenarse con nosotros. Y hasta que alguien no le dijera que saliera a entrenar, no salía. Algún día tuvimos que ir a buscarle al vestuario para sacarlo. 'Venga que entrenas', y el equipo estaba casi calentando”.

Sobre su papel como futbolista, Gonzalo recuerda que “Pela quemó etapas muy rápido. Tenía mucho mérito aquella generación de la cantera del Oviedo. Jugó en Preferente, sin cobrar, le llamaba para el primer equipo y allí estaba para sumar. Le costó encajar por su personalidad, pero vimos rápidamente su pureza. Lo metí en mi casa prácticamente porque era una joya”.

Juanma Marrero, otro exjugador azul, también conoció muy bien a Pelayo. "Me llamaron anoche para decirme que había fallecido y no daba crédito. Me quedé en shock. Hacía mucho tiempo que no lo veía, pero habíamos hablado de vez en cuando y me contaba que estaba contento, con proyectos bonitos e ilusionantes", asegura Marrero. "Era imposible no llevarte bien con Pelayo, porque era alegría pura. Le gustaban las bromas y con Rubiato y Nano hicimos buenas migas. Era un 'empanado' y nos metíamos con él. Era joven por aquel entonces, aceptaba las bromas y siempre tenía las orejas tiesas para escuchar", recalca el exjugador.

La época de Pelayo en el Oviedo coincidió con un momento muy difícil en lo económico para el club, ahogado de deudas y en la tercera categoría del fútbol español. "Todos los problemas internos que teníamos a nivel de club los subsanamos siendo una piña y en eso Pelayo era clave por su alegría y buen humor". Una alegría y un positivismo de los que hizo gala tras sufrir el 31 de marzo de 2018 una caída desde un tercer piso del hotel de Huesca, que le dejó con graves secuelas y teniendo que afrontar un durísimo proceso de rehabilitación tras sufrir lesiones medulares. Este revés le obligó a abandonar el fútbol profesional, pero pese a ello se mostró firme y optimista para protagonizar una historia de superación con la que dejó un ejemplar testimonio.

Pichi Lucas le entrenó temporada y media. “Es una auténtica pena. Era un chico encantador. Comíamos muchas veces juntos en una pizzería del centro de Oviedo. Él llegaba con su novia y coincidíamos mucho”, asegura. “Era una persona sensacional. Estudiaba, compaginaba todo, era un niño encantador. Siempre con una sonrisa, esforzándose al máximo, y siempre positivo. Era una maravilla de persona”, indicó.

“Como futbolista era increíble, llegaba de segunda línea, iba de cabeza. Era un oviedista increíble. Amaba al Oviedo. Sufría por el equipo, arrastraba a los demás. Veías cómo peleaba y enchufaba a todo el mundo. Tenía un imán, hacía sumar a todos", recalca.

El mundo del fútbol arropó ayer de inmediato a la familia del ovetense. «Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación. Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz, Pelayo», escribió el Oviedo. «Estamos desolados. Enviamos nuestras condolencias a la familia de Pelayo, a sus amigos, a los compañeros del Real Oviedo y a todo el oviedismo. Siempre recordaremos a una persona tan especial como Pelayo. Descanse en paz», escribió el Sporting. Todos los clubes se sumaron a las condolencias, además de diferentes estamentos y también Adrián Barbón, presidente del Principado.