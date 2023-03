La declaración de Bartomeu ante la Agencia Tributaria por el caso Negreira

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu fue interrogado por la Policía Nacional por los pagos a José María Enríquez Negreira entre el 2014 y el 2018. Este es el resumen de su declaración que consta en el procedimiento judicial.

Sobre su relación con Enríquez Negreira.

Bartomeu dijo que lo conocía por haber sido árbitro de fútbol y haber coincidido en la Federación Española de Fútbol. Que lo conocía por la prensa, no por tener relación con él personalmente.

Sobre si sabía que era vicepresidente de los árbitros.

Contestó que sabe que tenía algún cargo en la Federación pero no sabía qué cargo tenía. Que cuando el declarante iba a la Federación no hablaba con esta persona pero sí sabía que ocupaba algún cargo.

Sobre el concepto por el cual durante su presidencia se le abonó a Enríquez Negreira la cantidad total de 3.742.322 euros.

Dijo que desconocía que el señor Negreira tuviese una empresa que le estaba facturando al club, que la empresa era del hijo del señor Negreira, Javier, que era quien tenía los servicios contratados por el FCB.

Sobre si existía algún contrato con Javier Enríquez.

Bartomeu respondió que lo desconoce, que cree que no.

Sobre qué servicios prestaba la sociedad Tresep 2014 SL, administrada por el exdirectivo José Contreras.

Lo desconoce. Que al señor Contreras lo conocía como miembro de la Comisión Deportiva del Barcelona B, sin que tuviera funciones de administración.

Preguntado si no es cierto que Javier Enríquez Romero facturaba sus trabajos a la empresa Tresep 2014 y esta al FCB.

El expresidente responde que lo desconoce, que él no veía las facturas ni sabía cómo lo hacía. Desconoce cómo se hacía el pago y facturación de cualquier proveedor.

Preguntado para que diga que este hecho de facturar a través de la empresa Tresep 2014 encarecía los trabajos en un 50% aproximadamente.

Lo desconoce, respondió.

Sobre si existía un acuerdo verbal entre Bartomeu y Enríquez Negreira y en qué consistía este acuerdo.

No, al menos con el declarante no.

Acerca de si se reunía con Enríquez Negreira unas seis veces al año.

No es cierto. Que como ya dijo anteriormente lo ha visto alguna vez en la Federación y algún día supone que en el campo de futbol, pero nada más.

Acerca de si tenía conocimiento de los pagos que el club le realizaba a las empresas del señor Negreira.

Responde que en todo momento pensaba que estos importes pagados eran por los trabajos y servicios prestados por el hijo del señor Negreira.

Sobre si estos pagos eran para garantizar que las decisiones que se tomaran en el Comité Técnico no perjudicaran al FCB.

Su respuesta fue que eso es un absurdo.

Sobre si el hecho de cesar en el cargo de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira fue el motivo de dejar de pagarle el FCB.

Dijo que no. Que en el año 2018 se toma la decisión de reducir los gastos del área deportiva en general, y una de las decisiones que se toma es prescindir los servicios prestados por Javier Enríquez. Esta decisión no la tomó el declarante (Bartomeu), si no que la tomó el área deportiva, cree que fueron Pep Segura que era el director deportivo de futbol, y Òscar Grau, CEO en aquel momento. Además se tomaron otras decisiones en cuanto a reducción de gastos como cambio de compañía de aviación y otros gastos.

Preguntado qué beneficios obtenía el club como contraprestación a estos pagos.

El trabajo que hacía Javier Enríquez proporcionaba información para en su caso presentar un recurso ante la Federación, y para orientar al entrenador.

Sobre qué otras personas intervinieron en la aprobación y autorización de estos pagos.

Supone que quien pide el servicio, seguramente el área deportiva.

Bartomeu quiso hacer constar que cuando llegó a la vicepresidencia deportiva le informaron que Javier Enríquez hacía unos servicios para el club consistentes en informes y análisis arbitrales de los partidos y en ocasiones daba charlas de arbitrajes en la Masia. Por tanto este es un servicio que se venía realizando desde la época de Laporta y de Gaspart.

Que igualmente quiso hacer constar que en todo momento estuvo convencido que todos los pagos era por los trabajos y servicios realizados por Javier Enriquez Romero y nunca que eran importes pagados a las empresas del padre, José María Enríquez Negreira. Que siempre pensó que los pagos eran solamente por los servicios de Javier.

A instancias del letrado que le asistía se le formulan las siguientes preguntas:

Sobre si la Junta del club tiene poder ejecutivo.

Contestó que la Junta representa al club en todos los ámbitos, y es la que aprueba las propuestas de los directores y son estos quienes las ejecutan.

Sobre si en este caso concreto lo aprobó la Junta.

Responde que no, ya que este servicio se venía realizando desde bastantes años atrás. Tampoco pasó por la Junta la toma de decisión de prescindir de los servicios de Javier Enríquez.

Preguntado para que diga si primero como vicepresidente y después como presidente tenía conocimiento de este servicio y el contenido de este servicio.

Sabía que existía este servicio pero no sabía el contenido.

Sobre si era razonable la existencia de este servicio.

Replica que sí, que es importante para tomar decisiones deportivas.

Sobre si tuvo en algún momento conciencia de que le pagara algo a José María Enríquez.

Dijo que no, que siempre estuvo convencido que se le pagaba a Javier.

Acerca de si llegan a la Junta Directiva este tipo de contratos o queda en el ámbito de los ejecutivos.

Los trabajos son propuestos por los ejecutivos facilitando dos o más empresas con las ofertas, y es la Junta quien decide cuál de ellas los llevará a cabo. En este caso como ya se ha dicho antes no pasó por la Junta al venir realizándose desde bastantes años atrás.

Se le pide que diga una aproximación del presupuesto del club en aquellos momentos.

Cerca de mil millones de euros.

Sobre si percibía remuneración por ser presidente del club.

No, que el cargo es representativo ya que no cobra nada del club, el declarante (Bartomeu) compaginaba este cargo con su trabajo habitual.