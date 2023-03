El Tourmalet: el ciclista de los huevos de oro

Al igual que hay la gallina de los huevos de oro, que nadie sea mal pensado, existe el ciclista que juega y que convierte en este noble metal todo lo que toca. Pero para ello hay que tener un don especial, como el músico que deleita con su arte. Y este corredor no es otro que Remco Evenepoel, el ciclista que arrastra a un auténtico ejército de informadores belgas, los que ya lo han transformado en la reencarnación de Eddy Merckx.

Bélgica llevaba 50 años buscándole un sustituto a Merckx. Sucedió algo parecido a lo que pasó en España cuando se retiró Miguel Induráin. Emergió la figura de Abraham Olano y todos lo abrazaron como el ciclista que alargaba el reinado del astro navarro. En Bélgica hasta tuvieron una enorme suerte pasajera porque enseguida surgió Lucien van Impe, que por si fuera poco les ganó un Tour a los dos años de la última victoria de Merckx.

Un país unido con Evenepoel y Van Aert

Ahora, flamencos y valones se han entregado a la magia de Evenepoel, solo 23 años, al que querrán ver en unas semanas luchando por la ‘maglia rosa’, sin olvidar tampoco a otro mago de este deporte llamado Wout van Aert -por cierto, el preferido de Merckx-, aunque él esté llamado a otro tipo de proezas, no menos importantes, pero si diferentes a las que aspira el joven Remco.

Se preguntarán ¿por qué se le otorga en este espacio el título del ciclista de los huevos de oro? Pues porque David Adrià acumula días con llamadas y mensajes de amigos y clientes felicitándolo por la idea que tuvo cuando llamó a Rubèn Perís, presidente de la Volta, para proponerle qué tal le parecía que patrocinase el ‘maillot’ blanco de mejor joven de su carrera. Y ya lleva desde el lunes con el campeón del mundo vistiendo la prenda en la que aparece su marca, ScrubDesigns, una empresa familiar de Rubí con una veintena de trabajadores que se dedica a la impresión de grandes formatos.

El nombre que Evenepoel lleva escrito

Porque el nombre de esta empresa es el que lleva impreso, con esas letras que figurarían en los huevos de oro de una simbólica gallina, en el ‘maillot’ que viste desde el lunes Evenepoel, quien ha tenido que cambiar el jersey arcoíris de campeón del mundo por el de mejor joven de la carrera con el diseño y el nombre de la firma barcelonesa.

El martes pasado se hablaba en un artículo similar a este que las grandes empresas y bancos catalanes pasaban de la Volta, que nadie quería patrocinarlos y que la ronda catalana sobrevivía gracias a la Generalitat, al Tour y a pequeños colaboradores técnicos necesarios para sacar adelante una carrera. Unos ponen las barritas energéticas que entregan a los ciclistas en cada salida, otros auxilian a los corredores en caso de avería durante las etapas si los coches de los equipos no pueden avanzar y solucionar los contratiempos, otros aportan las motos que regulan el propio tráfico de la competición… y ScrubDesigns se encarga de la impresión de todos los rótulos y pancartas que lucen en la prueba. Y, de paso, patrocina el jersey de los jóvenes, que obligatoriamente debe llevar el primer clasificado de la categoría, aunque con ello tenga que sacrificar el ‘maillot’ arcoíris de campeón del mundo.

Evenepoel ganó la etapa de La Molina con el jersey blanco y con esa prenda, como si fuera la de los huevos de oro, salió fotografiado por todo el mundo, en una imagen que recogieron todos los periódicos belgas para dar un impulso hasta ahora nunca visto a la pequeña firma de Rubí.

Aprovechar las oportunidades

David Adrià es el hermano mayor del ciclista Roger, el corredor del Kern Pharma, y el que explica que él no gana dinero por el hecho de anunciarse en ciclismo, porque sus clientes no son consumidores sino empresas a las que imprime sus rótulos. “Otra cosa es que invite a mis clientes a seguir en vivo, en directo y en coches de la organización las etapas de la Volta”. Es una forma de contentarlos para que no se les ocurra pasarse a la competencia.

Evenepoel ha convertido en oro a esta pequeña empresa de Rubí, que como si fuera un rebote de baloncesto ha cogido ese patrocinio que los grandes empresarios catalanes ni se habían planteado asumir. Y es que las oportunidades hay que aprovecharlas porque el tren no siempre se para en la misma estación.