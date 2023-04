¿Puede un futbolista en evidente estado de abandono físico jugar en Primera División? A juzgar por los kilos de más que lució Eden Hazard este domingo en el partido ante el Valladolid, la respuesta es afirmativa. El Domingo de Ramos trajo varias noticias en el Real Madrid. Y una de ellas fue el sorprendente regreso de Eden Hazard al campo.

El belga volvió a pisar el césped, algo que no hacía con la camiseta blanca desde el 3 de enero en Cáceres, en Copa. Para verle en Liga hay que irse hasta el 11 de septiembre de 2022, cuando saltó por último vez al campo para medirse ante el Mallorca en la jornada 5ª. El delantero belga sustituyó a Karim Benzema, que anotó tres goles y desencasquilló su fusil, anotando el hat-trick en siete minutos, uno de los trances goleadores más esplendorosos que se recuerdan. En siete minutos marcó el francés casi los mismos goles que ha anotado Hazard en Liga desde que llegó al Madrid hace cuatro temporadas.

La novedad es que ante la solvencia de la victoria madridista ante el Valladolid al descanso, Carlo Ancelotti, quien no se habla con Hazard, como confesó el jugador, echó mano de los jugadores que no juegan habitualmente: Hazard, Vallejo y Odriozola. En el minuto 64 el belga saltó al campo en medio de una sonora pitada del Bernabéu que no le perdona su abandono físico en estas temporadas como jugadores del Madrid. Pisaba el campo 203 días después, seis meses y 20 días más tarde volvía a sentirse jugador del Real Madrid.

Capote con recado de Ancelotti

Preguntado por los silbidos, Ancelotti, siempre elegante, le echó un capote a su futbolista, aunque al final dejó un recado al belga. "Lo he escuchado, sí. Eden ha entrenado bien este parón. Ha jugado muy poco, pero lo ha hecho bien y ha dado una asistencia. Entrenando bien, puede tener oportunidades". Un mensaje que delata, en realidad, que Hazard no tiene más oportunidades porque no entrena bien. Y eso es algo que es voz pópuli en el vestuario y en el club. No fue el único del vestuario que quiso darle algo de cariño al belga. Alaba advertía que "Eden es importante para nosotros", mientras Lucas Vázquez, que anotó el sexto gracias a una asistencia del belga, se lo quiso agradecer: "Gran asistencia suya. ¡Me alegro mucho por él!".

Eden, que no daba una asistencia en La Liga desde el 14 de agosto de 2021, tiene un año más de contrato con el Real Madrid, hasta junio de 2024 y ya advertido que su intención es quedarse en el club y cumplir su contrato. Algo que se explica al mirar sus emolumentos, que serán en su última temporada de 23,162,880 euros brutos. 23 millones que hacen que el Real Madrid no lo pueda colocar en ningún equipo. De hecho, por más que ha intentado el club blanco colocarlo en otro equipo, ninguno ha aceptado el ofrecimiento de José Ángel Sánchez y Florentino Pérez.

Sorprendió al vestuario y al staff

Hazard llegó del Mundial con renovadas expectativas de ganarse la confianza de Ancelotti y disfrutar de más minutos en el Madrid. Así lo transmitió su entorno y lo manifestaba el jugador dentro del vestuario. Pero la realidad es que el belga ha mantenido su indolencia física en los entrenamientos, algo que ha llegado a sorprender el cuerpo técnico del Real Madrid, que esperaba un mayor esfuerzo del belga, a juzgar por el discurso del futbolista al regreso del Qatar. Y solo hay que ver el estado físico con el que saltó al césped ante el Valladolid para entender por qué Ancelotti no le da más minutos. El talento no se discute, pero el abandono físico es innegable.

Su aparición y su asistencia no han caído en saco roto y hasta ha habido un futbolista que ha pedido su fichaje a su club. El jugador en cuestión es Loïs Openda, delantero belga que ya ha sido internacional con la selección de Domenico Tedesco, y una de las revelaciones de la Ligue 1 con quince goles anotados en el Lens. Openda advertía lo siguiente: "Eden Hazard es un jugador que me gusta y que me maravilló en la selección belga. No me importa su pasado en el Lille, creo que sería un excelente fichaje para el Lens". Nada gustaría más en la zona noble del Bernabéu. Pero visto su dejación física, no hay expectativas en el club de que es ocurra. El primero que no las tiene es él.