El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado al Fútbol Club Barcelona a pagar 300.000 euros a Pancho Schröder, el que fuera director financiero durante la etapa de Josep Maria Bartomeu, pero ha frenado sus pretensiones de cobrar una indemnización aún mayor tras ser despedido de forma improcedente apenas tres meses después de que Joan Laporta llegase a la presidencia del club en 2021. El exdirectivo, que en 2016 inició una investigación interna dentro del Barça por los pagos a las empresas de Enríquez Negreira, cobró casi medio millón de euros durante su último año en el cargo, según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

De acuerdo a esa sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, Schröder fue despedido de forma improcedente el 18 de junio de 2021, y, por ello, el Barça deberá pagarle 296.450 euros en concepto de indemnización.

Una cantidad en la que la Justicia entiende que están reconocidos los conceptos pactados, es decir, el salario fijo anual más un 30% del variable, mientras que el ex director financiero sostiene que además se le deberían contabilizar los bonus pactados para incrementar esa cantidad. Contra el dictamen, que confirma una sentencia del Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona, todavía cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Schröder, que por el momento no ha conseguido su objetivo de incrementar la indemnización por su despido, fue uno de los hombres fuertes de Josep María Bartomeu durante sus seis años al frente del club y el responsable de la 'caja' del Fútbol Club Barcelona en los años en que se cortó la relación con José María Enríquez Negreira.

Pidió investigar los pagos a Negreira

En noviembre de 2016, según ha contado 'Infolibre'', Óscar Grau, el entonces director ejecutivo del Barça, ordenó paralizar el pago de una factura a una de las empresas del caso Negreira hasta que hablase con Albert Soler, director de Deportes Profesionales. Unos días más tarde, Pancho Schröder, en su papel de director financiero, pidió a la jefa de administración un histórico de los pagos del club a las tres empresas vinculadas al número 2 de los árbitros.

Eso no se tradujo, sin embargo, en un cese inmediato de la relación, pues el Barcelona y Enríquez Negreira no separaron sus caminos hasta 2018, precisamente en el momento

En el marco de la investigación del caso Negreira, Pancho Schröder no es uno de los directivos denunciados por la Fiscalía, pero Óscar Grau sí. De acuerdo al escrito presentado a principios de marzo, al que fuera CEO del club, es decir, consejero delegado, la acusación le atribuye presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. En total, Grau podría enfrentarse a un máximo de 10 años de prisión, igual que sucede con Josep María Bartomeu y Albert Soler. Por su parte, por los delitos que se le atribuyen a Sandro Rosell y a José María Enríquez Negreira las penas pueden alcanzar los siete años de cárcel.

Sueldo de casi medio millón el último año

De acuerdo a esa sentencia de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la que ha tenido acceso El Periódico de España, el sueldo fijo de Pancho Schröder pasó de 190.000 euros en octubre de 2015, cuando fue contratado, a 220.000 euros en el momento en que fue despedido por Joan Laporta en 2021.

Sin embargo, la parte variable y de bonus del contrato del director financiero era igual de importante, o a veces incluso más, que el salario fijo. Por ejemplo, en el año previo a su despido, según ha podido saber este periódico, Schröder cobró 462.044 euros. De ellos, 200.000 euros fueron en concepto de primas genéricas, alrededor de 17.400 euros en retribuciones variables y otros 14.800 euros fueron justificados en su nómina como "prima título cotización retro", que podría hacer referencia a una compensación por la Copa del Rey que levantó el Barça en la temporada 2020-2021.

El exdirectivo, que en la actualidad es presidente del Real Club de Golf el Prat de Barcelona, fue uno de los encargados de poner en marcha la búsqueda de financiación para el proyecto Espai Barça de remodelación del estadio.

El 23 de diciembre de 2019, el Fútbol Club Barcelona incluyó en el contrato de Schröder un bonus trienal de 90.000 euros y un apartado especial dedicado al proyecto del nuevo Camp Nou: 145.200 euros de comisión cuando la estructura de refinanciación quedase aprobada en la asamblea y otros 74.800 euros si a los cuatro o cinco años se refinanciaba de nuevo la estructura a 25 años. En total, un equivalente a un salario anual fijo 'extra' de 220.000 euros que este periódico no ha podido confirmar si llegó a cobrarse o no, pues el visto bueno de la asamblea a los 1.500 millones de euros de financiación para el Espai Barça no llegó hasta cuatro meses después de su despido improcedente.

"Rata de cloaca"

Schröder es, además, uno de los participantes del grupo de WhatsApp de directivos de Josep Maria Bartomeu en el que, según los Mossos d'Esquadra, se fraguó parte del caso Barçagate que investiga una posible revelación de secretos por la filtración de los contratos de Leo Messi y Gerard Piqué.

De acuerdo a esa investigación, en ese grupo estaban junto al presidente y otros directivos el CEO Óscar Grau, el director de Estrategia e Innovación Javier Sobrino, el director financiero Pancho Schröder y el entonces jefe de la asesoría jurídica del Fútbol Club Barcelona, Román Gómez Ponti.

En esos chats desvelados en exclusiva por El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, Ponti dejaba caer la posibilidad de filtrar los contratos de Messi y Piqué, a los que calificaba de "rata de cloaca" al primero y "grandísimo hijo de puta" al segundo entre otros descalificativos.